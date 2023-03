Wiekowa mleczarnia OSM Czarnków na skraju upadku. Winne rachunki za gaz, które wzrosły o 800%

Spółdzielnia Mleczarska z Wielkopolski na skraju bankructwa

W Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Czarnkowie w ciągu ostatniego roku rachunki za gaz wzrosły o ponad 800%! Jak podała pliska Telewizja Asta podczas spotkania przedstawicieli czarnkowskiej mleczarni z posłami Koalicji Obywatelskiej miała paść informacja, że firma może przestać funkcjonować w ciągu kilku miesięcy.

Do spółdzielni mleko dostarcza około 400 rolników. W dwóch oddziałach mleczarni zatrudnionych jest 200 pracowników. Ewentualny upadek spółdzielni oznacza duże problemy dla setek ludzi. OSM w Czarnkowie skierowało pismo do rządu z pomocą o systemowe rozwiązanie problemu. Z prognoz na 2023 r. wynika, że rachunek za gaz wzrośnie do poziomu aż 30,26 mln zł. Spółka jest związana umową z PGNiG i nie obejmuje jej taryfa.

Dochody OSM Czarnków zmniejszą się również przez spadek cen produktów mlecznych. – Ceny mleka odtłuszczonego w proszku spadła z ok. 20 zł/kg w roku ubiegłym do 11,5 zł/kg w styczniu 2023 r., a mleka pełnego z 25 zł/kg do 16 zł/kg – podaje Zofia Just, wiceprezes OSM Czarnków. Zakłady mleczarskie nie są w stanie przewidzieć, jak dużymi kosztami będą obciążone pod koniec miesiąca.

