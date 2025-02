Większe pensje dla lekarzy i pielęgniarek. Ile będą zarabiać od lipca 2025?

Przejazdy i bilety w aplikacji Żabki. Co zmieniło się od lutego?

Pensje lekarzy i pielęgniarek 2025

Od lipca wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia mają pójść w górę. Jak zmienią się zarobki lekarzy i pielęgniarek? Pielęgniarki z najwyższym wykształceniem mają zarabiać minimum 10,5 tys. zł brutto, zaś lekarze ze specjalizacją blisko 12 tys. zł. Podstawą dla określenia minimalnych wynagrodzeń jest średnia krajowa, która to cały czas idzie w górę. Jak podał Główny Urząd Statystyczny, w 2023 roku średnia pensja w Polsce wzrosła o 14,3 proc., osiągając poziom 8182 zł brutto. "Gazeta Wyborcza" podaje, że koszt lipcowych podwyżek już w poprzednich latach sięgał kilkunastu miliardów złotych. Ale w tym roku sytuacja budżetowa funduszu jest wyjątkowo trudna. Przypomina się, że NFZ zakończył rok 2023 z deficytem rzędu 22 mld zł i już w 2024 r. musiał wielokrotnie korzystać z dotacji Ministerstwa Zdrowia. Jak wskazuje "Gazeta Wyborcza", obecny rok może okazać się jeszcze trudniejszy.

"Różnica polega na tym, że wcześniej NFZ miał rezerwy na to, by sfinansować podwyżki. Pieniądze skończyły się już jednak w II połowie 2023 r. Cały rok skończył się z 22 mld zł na minusie. W roku 2024 Ministerstwo Zdrowia musiało kilkakrotnie dorzucać się do budżetu NFZ, bo fundusz żadnych zapasów już nie ma" - informuje gazeta, dodając, że "perspektywa na bieżący rok przedstawia się jeszcze gorzej" - czytamy w dzienniku.

Walka o budżet na podwyżki płac

Sprawę jeszcze bardziej komplikuje fakt, że plan finansowy NFZ na 2025 rok wciąż nie jest zatwierdzony przez ministra finansów. Miał on zażądać od minister zdrowia wyjaśnień, dlaczego chce aż 20 mld zł dotacji dla NFZ. Tłumaczenia, że mają iść na podwyżki, miały być dla ministra finansów niewystarczające.

Autor: