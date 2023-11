Abonament RTV za radio w aucie. Kto musi płacić?

Jak podaje portal auto-swiat.pl, wielu kierowców nie ma pojęcia, że musi płacić abonament RTV za radio w samochodzie. Obowiązek dotyczy jedynie właścicieli firm, którzy mają samochody służbowe - niezależnie od tego, czy to auto dostawcze, którym jeździ pracownik, czy np. samochód, który jest "na firmę", ale właściciel porusza się nim na co dzień. Zwolnione z abonamentu RTV są m.in. osoby po 75. roku życia, oraz emeryci, których świadczenie nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia, więc w większości przypadków ulgi nie dotyczą właścicieli firm.

Ile wynosi abonament za radio w aucie?

W 2024 roku stawki abonamentowe pozostaną bez zmian. Wysokość opłaty abonamentu RTV za radio wynosi 8,70 zł za miesiąc. Przy opłacaniu go co miesiąc, koszt rocznie wynosi 104,40 zł, bardziej się więc opłaca zapłacić z góry Jeśli jednak zapłacimy z góry za cały rok, to cena jest nieco niższa - kosztuje 94 zł. Jeśli jednak mamy dużo aut we flocie, np. 10, to za wszystkie auta zapłacimy 940 zł.

Abonament RTV za radio samochodowe (jeśli płacimy z góry za dany okres):

miesiąc - 8,70 zł

8,70 zł 2 miesiące - 16,90 zł

16,90 zł 3 miesiące - 25,10 zł

25,10 zł 4 miesiące - 33,80 zł

33,80 zł 5 miesięcy - 42 zł

42 zł 6 miesięcy - 49,60 zł

49,60 zł 7 miesięcy - 58,30 zł

58,30 zł 8 miesięcy - 66,50 zł

66,50 zł 9 miesięcy - 74,70 zł

74,70 zł 10 miesięcy - 83,40 zł

83,40 zł 11 miesięcy - 91,60 zł

91,60 zł 12 miesięcy - 94 zł

Jeśli nie zapłacimy i zostanie to wykryte, grozi nam kara wysokości 30-krotności miesięcznej stawki, w tym przypadku będzie to 261 zł za nieopłacony odbiornik. Oczywiście dotyczy to każdego auta osobno, więc jeśli - wracając do przykładu - ktoś ma 10 aut we flocie i za każde z nich nie uiści abonamentu RTV, grozi mu kara wysokości 2610 zł!

