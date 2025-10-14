Biedronka ma promocje na znicze i wkłady. Nawet 10 plus 10 gratis!

Biedronka oferuje akcje "1+1 gratis" na wybrane produkty spożywcze (np. ciastka, mięso mielone) dostępne dla wszystkich, bez karty lojalnościowej.

Posiadacze karty Moja Biedronka mogą skorzystać z dodatkowych, limitowanych promocji "1+1 gratis" na kosmetyki (Nivea, Tołpa, Bielenda, Colgate, Dove/Fa).

Przed Dniem Wszystkich Świętych Biedronka przygotowała atrakcyjne promocje na znicze i wkłady, np. "10+10 gratis" na wkłady Lumia i "4+4 gratis" na znicze serca.

Warto zapoznać się z limitami i regulaminem promocji, aby maksymalnie wykorzystać oferty i porównać je z konkurencją.

Biedronka po raz kolejny udowadnia, że dba o swoich klientów, serwując im akcję "1+1 gratis". Co więcej, niektóre z tych ofert będą nielimitowane i dostępne dla każdego, bez konieczności posiadania karty lojalnościowej. Na co możesz liczyć? Miłośnicy słodkości z pewnością ucieszą się z promocji na ciastka listki marki Bonitki. Dla tych, którzy planują przygotować pyszny obiad, Biedronka przygotowała ofertę na mięso mielone z łopatki wieprzowej i wołowiny Kraina Mięs. To doskonała okazja, aby zaopatrzyć się w zapasy na cały tydzień!

Posiadacze karty Moja Biedronka (zarówno w formie fizycznej, jak i aplikacji mobilnej) mogą liczyć na jeszcze więcej korzyści. Specjalnie dla nich przygotowano limitowane oferty "1+1 gratis" na wybrane produkty.

Wśród nich znajdą się m.in.:

Wszystkie dezodoranty w sprayu marki Nivea - idealne, aby zadbać o świeżość przez cały dzień.

Wszystkie kosmetyki marek Tołpa i Bielenda - doskonała okazja, aby uzupełnić swoją kosmetyczkę o ulubione produkty do pielęgnacji.

Pasty do zębów Colgate Max White Stain Protect - dla pięknego i zdrowego uśmiechu.

Wybrane żele pod prysznic Dove lub Fa - dla relaksującej kąpieli po ciężkim dniu.

Pamiętaj, że w przypadku tych ofert obowiązują limity, dlatego warto zapoznać się z regulaminem promocji przed dokonaniem zakupów. Warto porównać te promocje z ofertą konkurencji, np. sieci Lidl, aby wybrać najkorzystniejszą opcję.

Znicze i wkłady w super cenach!

Biedronka doskonale zdaje sobie sprawę ze zbliżającego się dnia Wszystkich Świętych i wychodzi naprzeciw potrzebom klientów, oferując atrakcyjne promocje na znicze i wkłady. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych ofert, również tutaj konieczne będzie posiadanie karty lojalnościowej lub aplikacji mobilnej.

Szczególnie warto zwrócić uwagę na promocję "10+10 gratis" na wkłady parafinowe Lumia, 160 g. To doskonała okazja, aby zaopatrzyć się w duży zapas wkładów i uczcić pamięć bliskich w godny sposób. Limit dzienny wynosi czterdzieści sztuk, czyli dwa promocyjne zestawy na konto klienta.

Oprócz tego, w ofercie znajdą się również znicze w promocyjnych cenach:

Znicze z wkładem parafinowym w kształcie serca, 110 g objęte zostaną promocją "4+4 gratis".

Klasyczne znicze z wkładem parafinowym, 180 g, regularnie sprzedawane po 19,99 zł, dostępne będą w promocji "2+2 gratis".

Limity w przypadku tych ofert wynoszą odpowiednio szesnaście i osiem sztuk na kartę Moja Biedronka dziennie.

