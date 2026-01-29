Wielka awaria w znanym banku! Klienci BNP Paribas Bank Polska zgłaszają problemy

Awarie w bankach

Klienci banków Pekao, ING, mBanku, BNP Paribas, Santandera, Aliora oraz Millennium od około 6:00 rano wspólnie zgłaszają usterkę logowania do swojej bankowości internetowej - wynika z danych serwisu downdetector.

Najwięcej zgłoszeń dotyczy awarii usług mobilnych i online banku PNP Paribas i aplikacji mobilnej. Liczba zgłoszeń o problemie jest znacząco większa niż zwykła ilość zgłoszeń dla danej pory dnia.

Na stronie banku widnieje jedynie komunikat, że 28.01.2026 od godziny 22:00 do godziny 01:00 29.01.2026 serwis www.bnpparibas.pl będzie niedostępny ze względu na zaplanowane prace serwisowe. Podczas przerwy możliwy będzie dostęp do systemów transakcyjnych, prezentowane będą numery infolinii oraz do zastrzegania kart.

Więcej informacji wkrótce.

PTNW Balcerowicz