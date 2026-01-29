Wielka awaria w znanym banku! Klienci BNP Paribas Bank Polska zgłaszają problemy

Awarie w bankach
Klienci banków Pekao, ING, mBanku, BNP Paribas, Santandera, Aliora oraz Millennium od około 6:00 rano wspólnie zgłaszają usterkę logowania do swojej bankowości internetowej - wynika z danych serwisu downdetector.
Najwięcej zgłoszeń dotyczy awarii usług mobilnych i online banku PNP Paribas i aplikacji mobilnej. Liczba zgłoszeń o problemie jest znacząco większa niż zwykła ilość zgłoszeń dla danej pory dnia.
Na stronie banku widnieje jedynie komunikat, że 28.01.2026 od godziny 22:00 do godziny 01:00 29.01.2026 serwis www.bnpparibas.pl będzie niedostępny ze względu na zaplanowane prace serwisowe. Podczas przerwy możliwy będzie dostęp do systemów transakcyjnych, prezentowane będą numery infolinii oraz do zastrzegania kart.
Więcej informacji wkrótce.