Kolejne cięcie już w marcu 2026 roku. Co się zmieni?

Bank zapowiedział, że od 3 marca 2026 roku obniży oprocentowanie na swoich kluczowych produktach oszczędnościowych. Zmiany dotkną zarówno popularne konta, jak i oszczędności na emeryturę.

Oto jak będą wyglądać nowe stawki:

Otwarte Konto Oszczędnościowe (OKO) i OKO Premium: oprocentowanie spadnie z 1,00% do 0,80% w skali roku, niezależnie od kwoty.

oprocentowanie spadnie w skali roku, niezależnie od kwoty. Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE): oprocentowanie zostanie obniżone z 3,50% do 3,30% .

oprocentowanie zostanie obniżone . Smart Saver:

Dla kwot do 5 000 zł oprocentowanie spadnie z 4,50% do 4,30% .

Dla nadwyżki powyżej 5 000 zł oprocentowanie spadnie z 1,00% do 0,80%.

Dlaczego ING znowu obniża oprocentowanie?

Najnowsza decyzja ING jest bezpośrednią reakcją na cykl obniżek stóp procentowych, który Rada Polityki Pieniężnej (RPP) prowadziła przez większą część 2025 roku. Bank w swoim komunikacie wskazuje na lipcową obniżkę stopy referencyjnej NBP o 0,25 punktu procentowego. Warto jednak spojrzeć na szerszy kontekst.

Cykl łagodzenia polityki pieniężnej w 2025 roku był odpowiedzią na hamującą inflację i słabsze dane gospodarcze. W rezultacie, po serii sześciu obniżek, stopa referencyjna NBP spadła łącznie o 1,75 punktu procentowego, osiągając na koniec roku poziom 4,00%. Na pierwszym posiedzeniu w styczniu 2026 roku RPP zdecydowała się utrzymać stopy procentowe na tym niezmienionym poziomie. Obecnie (w styczniu 2026) główna stopa procentowa NBP wciąż wynosi 4,00%.

Klienci banków muszą przygotować się na dalsze zmiany. Analitycy ING Banku Śląskiego spodziewają się, że RPP wznowi cykl obniżek stóp procentowych w 2026 roku, choć moment pierwszego cięcia jest przedmiotem dyskusji. Pod koniec 2025 roku ekonomiści ING prognozowali, że w 2026 roku stopy mogą zostać obniżone łącznie o 0,75 punktu procentowego. Jako prawdopodobny termin powrotu do cięć wskazywali przełom pierwszego i drugiego kwartału 2026 roku. Najnowsze dane z gospodarki nieco zmieniły jednak te oczekiwania. Po zaskakująco silnym wzroście wynagrodzeń w grudniu 2025 roku, analitycy ING ocenili, że obniżka na lutowym posiedzeniu RPP stała się mniej prawdopodobna. Ich bazowy scenariusz zakłada obecnie, że Rada wstrzyma się z decyzją do marca 2026 roku. Wtedy właśnie opublikowana zostanie nowa projekcja inflacji NBP, która ma potwierdzić trwały spadek inflacji i otworzyć przestrzeń do kolejnej obniżki stóp.

To już druga obniżka w ING w ciągu kilku miesięcy

Warto przypomnieć, że to nie pierwsza taka decyzja banku w ostatnim czasie. Poprzednia duża obniżka weszła w życie 4 listopada 2025 roku. Wówczas oprocentowanie na Otwartym Koncie Oszczędnościowym spadło z 1,50% do 1,00%, a na koncie Smart Saver dla kwot do 5 000 zł z 5,00% do 4,50%. Cięcia dotknęły również posiadaczy IKZE, gdzie oprocentowanie zredukowano z 4,00% do 3,50%. Najnowsze zmiany są więc kontynuacją tego trendu.

Co mogą zrobić klienci, którzy nie zgadzają się na zmiany?

Bank informuje, że klienci akceptujący nowe warunki nie muszą podejmować żadnych działań – zmiany wejdą w życie automatycznie. Jeśli jednak nowe stawki są nie do przyjęcia, masz prawo do reakcji. W przypadku kont oszczędnościowych (OKO, Smart Saver) możesz do 2 marca 2026 roku złożyć w banku wypowiedzenie umowy lub pisemny sprzeciw. W obu sytuacjach umowa zostanie rozwiązana bez ponoszenia opłat. Posiadacze IKZE mają dwa miesiące od otrzymania informacji o zmianach na złożenie pisemnego oświadczenia o braku akceptacji. To również spowoduje rozwiązanie umowy z dniem poprzedzającym wejście zmian w życie.

Pieniądze to nie wszystko - Mateusz Balcerowicz