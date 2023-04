Wielka drożyzna. Inflacja w Polsce spadła, ale ceny nadal rosną. Dlaczego?

"Polska wchodzi w fazę dezinflacji" - stwierdził Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl. Jego zdaniem w przeważającej mierze jest to jednak rezultat efektów statystycznych. Analityk próbował wskazać, dlaczego ceny rosną, a inflacyjne odczyty spadają? To tzw. efekt bazy. "Zestawiając w poszczególnych okresach obecne ceny z ubiegłorocznymi, skok wynikający z wojennych szoków po prostu przestanie windować dynamikę cen" – dodaje Sawicki. Dane o inflacji rok do roku za marzec 2023 r. powstają na podstawie porównania cen z marcem 2022 r., gdy mieliśmy już pierwsze drastyczne efekty skoku cen związanego z inwazją Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 r., Ceny wzrosły wówczas miesiąc do miesiąca aż o rekordowe 3 proc. W ocenie Sawickiego miesięczny impet wzrostowy pozostanie bardzo mocny, jednak roczną dynamikę wskaźnika w nadchodzących miesiącach nadal obniżać będą efekty bazy statystycznej.

"Mam nadzieję, że to będzie stały trend bo do tego dążymy, aby tę inflację zahamować" - powiedział w ubiegłym tygodniu rzecznik PiS Rafał Bochenek. "Docelowo będziemy również prowadzić taką politykę, która będzie polityką odpowiadającą oczekiwaniom polskiego społeczeństwa" - zadeklarował rzecznik PiS. Zdaniem europosła PiS Zbigniewa Kuźmiuka, wszystko wskazuje na to, że instrumenty zastosowane przez NBP oraz polski rząd doprowadzą do tego, że w ostatnim kwartale tego roku "inflacja w Polsce będzie już jednocyfrowa".

Sonda Czy na zakupach odczuwasz, że ceny poszły do góry? TAK NIE NIE WIEM