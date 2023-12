Pięć produktów to wszystko czego potrzeba żeby w kilku krokach przyrządzić najpopularniejszy przepis z TikToka, słynną feta pastę, która niespodziewanie stała się viralem w aplikacji. Dziś filmy oznaczone #fetapasta wyświetlono w aplikacji TikTok ponad 1,4 miliard razy, a popularne strony internetowe z przepisami prześcigają się w publikowaniu autorskich przepisów inspirowanych FoodTokowym daniem. W szczycie popularności feta pasty na sklepowych półkach w Stanach Zjednoczonych brakowało sera feta, a właściciele niektórych supermarketów mówili o dwukrotnym wzroście popytu na ten produkt.

FoodTok made me cook it!

Społeczność TikToka kreuje trendy, które przekraczają granice aplikacji i wpływają na świat poza nią, również na to co jemy. Z badań przeprowadzonych przez IPSOS wynika, że co drugi użytkownik TikToka w Polsce poznaje nowe przepisy dzięki aplikacji. Nic dziwnego, bo platforma stała się prawdziwą kopalnią kulinarnych inspiracji, niezależnie od tego, czy jesteśmy fanami roślinnej kuchni (#veganmeals 115 milionów), szukamy pomysłów na przekąski do filmu (#snacks 18,9 miliarda), lunchboxy do szkoły lub pracy (#lunchbox 12,7 miliarda) czy inspiracji na weekendowe śniadania (#breakfastideas 5,6 miliardów). Dzięki ogromnej społeczności TikToka, która w Polsce liczy ponad 10,6 milionów aktywnych użytkowników aplikacji, wiele treści z platformy staje się tak zwanymi viralami i zaczynają być znane również poza TikTokiem. Wśród tegorocznych najpopularniejszych przepisów jest na przykład "marry me" chicken (#marrymechicken 315 milionów wyświetleń), czyli kurczak w kremowym pomidorowym sosie nawiązujący do przepisu z lat 80. o nazwie "engagement chicken".

Kulturowa wymiana inspiracji

TikTok zrzesza miliony użytkowników na całym świecie, którzy korzystając z aplikacji wymieniają się swoimi narodowymi tradycjami. Niektóre polskie potrawy też są już gwiazdami aplikacji, na przykład #pierogi z 524 milionami wyświetleniami lub #pączki z 116,2 milionami odsłon. W ten sposób można nie tylko poznawać inne kultury i smaki ale też zdobywać nowe umiejętności - aż 90% użytkowników TikToka deklaruje, że nauczyło się dzięki aplikacji czegoś nowego, również w kontekście przygotowywania potraw.

Jaki jest FoodTok

Społeczność aplikacji TikTok ceni autentyzm i szczerość. Dotyczy to również filmów z #FoodToka, które często pokazują jedzenie takim jakim jest w rzeczywistości, bez nadmiernego upiększania czy stylizowania potraw. Najważniejszy jest smak i pobudzenie wyobraźni odbiorców. W tym celu wielu twórców na TikToku stosuje technikę ASMR, która polega na specjalnym nagrywaniu dźwięków przygotowywanych posiłków, tak, żeby film oddziaływał nie tylko na nasz wzrok ale również słuch. Dźwięki chrupiącego pieczywa, odgłosy siekania ziół, smażenia, czy jedzenia chrupiącej panierki sprawiają, że możemy mocniej doświadczyć tego, co przygotowuje na filmie kucharz, a tym samym mieć większą ochotę na wypróbowanie przepisu w domu.

Oprócz twórców, którzy dzielą się swoimi przepisami, FoodTok to również miejsce dla marek spożywczych, czy wydawnictw kulinarnych. Korzystając z popularnych filtrów i inspirując się aktualnymi trendami firmy mogą pokazać swoje produkty w zupełnie nowy sposób, który przyciąga uwagę, jest wartościowy i nie jest traktowany wyłącznie jako reklama.

Obecnie w Stanach Zjednoczonych wydawnictwa wspierają sprzedaż nieomal wszystkich książek kulinarnych działaniami na platformie TikTok. Jak przyznaje Michał Korkosz @rozkoszny dzięki swojej popularności na polskim TikToku jego najnowsza książka "Nowe rozkoszne. Polskie przepisy, które ekscytują" od premiery 8.11. rozeszła się w takim tempie, że czterokrotnie zamawiano dodruk.

Wielka Feta - nowa twarz FoodToka

W najbliższą sobotę 9 grudnia odbędzie się wielki finał kulinarnego konkursu TikTok Polska „Wielka Feta” tworzonego we współpracy z kanałem Uwielbiam.pl firmy Maspex, właściciela takich marek jak Łowicz, Lubella, Kotlin, Krakus czy Włocławek.

Półfinał konkursu, transmitowany na żywo za pośrednictwem aplikacji TikTok, dotarł do prawie 100 tys. użytkowników, którzy dopingowali swoich kulinarnych ulubieńców w walce o wygraną. Trzy kategorie: kuchnia polska, comfort food oraz smaki świata, pozwoliły wyłonić najlepszych wśród kulinarnych influencerów.

"Obserwując rozwój FoodToka i z myślą o jego niesamowicie kreatywnej i licznej społeczności powstał konkurs "Wielka Feta". Możemy już teraz śmiało powiedzieć, że jest to jeden z największych konkursów kulinarnych w Polsce, pod kątem oglądalności: #wielkafeta zgromadził na TikToku blisko 140 milionów odtworzeń, co pokazuje skale zaangażowania polskiej społeczności TikToka w temat gotowania" - komentuje Łukasz Dulniak TikTok Content Programming Leader.

W finale zobaczymy @hvilatv, @jedynakgotuje oraz @doschrupania. Nie zabraknie także ambasadorów profilu Uwielbiam.pl by Maspex – Damiana Tkaczuka, który w roli gospodarza będzie opiekował się strefą Grupy Maspex oraz prowadził transmisję live wspólnie z Dominiką Helbin, prosto z Klubu Niebo, a także Adriana „Foxxa” Owsianika, który w roli członka jury, będzie decydował o przyznaniu nagrody głównej, czyli wakacji kulinarnych we Włoszech oraz ambasadorskiego kontraktu na profilu Uwielbiam.pl by Maspex. Oba wydarzenia będą transmitowane na żywo na profilu @tiktok_polska

QUIZ PRL. Kultowe smaki PRL - tak smakowało dzieciństwo w PRL-u Pytanie 1 z 10 Kultowy blok czekoladowy zawierał: łom kruchych ciastek i orzechów kandyzowane owoce pokruszone sezamki Dalej