Od 1 maja 2026 r. do stażu pracy, oprócz etatu, będą wliczane również umowy cywilnoprawne, działalność gospodarcza i opieka nad dzieckiem, co przyspieszy osiągnięcie 10 lat stażu i 26 dni urlopu.

Nowe zasady liczenia stażu pracy przełożą się na wyższe świadczenia, dodatki stażowe, premie i odprawy dla pracowników.

Aby skorzystać z nowych przepisów, należy złożyć online wniosek o zaświadczenie z ZUS.

Zmiany te mogą znacząco poprawić planowanie urlopu i budżetu domowego wielu pracowników, dzięki większej liczbie dni wolnych i wyższym świadczeniom finansowym.

Nowe zasady liczenia stażu pracy od 2026

Od 1 maja 2026 roku zaczną obowiązywać regulacje, które znacząco rozszerzą sposób ustalania stażu pracy w sektorze prywatnym. Do tej pory uwzględniano głównie zatrudnienie na etacie, jednak nowe przepisy wprowadzają szersze podejście - pisze serwis forsal.pl.

Do stażu będą zaliczane m.in. okresy pracy na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenia działalności gospodarczej czy współpracy przy jej prowadzeniu. Uwzględniona zostanie także opieka nad dzieckiem w czasie zawieszenia działalności oraz członkostwo w spółdzielniach rolniczych.

W praktyce oznacza to, że wiele osób szybciej osiągnie próg 10 lat stażu pracy, co daje prawo do 26 dni urlopu zamiast dotychczasowych 20.

Wyższe świadczenia i dodatki dla pracowników

Zmiana sposobu liczenia stażu pracy przełoży się bezpośrednio na finanse pracowników. Dłuższy staż oznacza dostęp do wyższych dodatków oraz korzystniejszych warunków zatrudnienia.

Na nowych zasadach zyskają szczególnie osoby, które wcześniej pracowały poza etatem. Wzrost stażu może wpłynąć na wysokość premii uzależnionych od długości pracy, a także na dodatki stażowe oferowane przez pracodawców.

Istotną korzyścią będą również wyższe odprawy przy zakończeniu zatrudnienia. W wielu przypadkach zwiększony staż oznacza realnie większe świadczenia finansowe wypłacane pracownikowi.

jak uzyskać zaświadczenie z ZUS

Aby skorzystać z nowych przepisów, konieczne będzie potwierdzenie dodatkowych okresów zatrudnienia. W tym celu należy złożyć dokument: „Wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy” do ZUS.

Wniosek dostępny jest wyłącznie online poprzez platformę eZUS, co oznacza konieczność posiadania konta w systemie. Po uzyskaniu zaświadczenia pracownik przekazuje je pracodawcy, który uwzględnia nowe dane przy naliczaniu świadczeń. Na dostarczenie dokumentu przewidziano aż 24 miesiące, co daje pracownikom wystarczający czas na dopełnienie formalności.

Planowanie urlopu i finansów po zmianach

Nowe przepisy mogą znacząco wpłynąć na planowanie zarówno urlopu, jak i budżetu domowego. Większa liczba dni wolnych oraz wyższe świadczenia to realna poprawa warunków pracy.

Dla wielu osób będzie to także okazja do uporządkowania dokumentacji zawodowej i uzyskania pełnych praw wynikających z faktycznego doświadczenia zawodowego.

PTNW - Miłosz Bembinow