W Wielką Sobotę 2026 (4 kwietnia) sklepy mogą być otwarte maksymalnie do godziny 14:00, ale większość dużych sieci handlowych zamyka się wcześniej, często już o 13:00 lub 13:30.

Sklepy Żabka mogą działać dłużej niż do 14:00, jeśli sprzedaż prowadzi właściciel, dlatego warto sprawdzić godziny otwarcia w aplikacji Żappka lub bezpośrednio w placówce.

Po godzinie 14:00 zakupy będą możliwe głównie w małych sklepach osiedlowych prowadzonych przez właścicieli czy na stacjach paliw.

Kluczowe jest wcześniejsze zaplanowanie i zrobienie zakupów, gdyż realny czas na zakupy będzie bardzo krótki.

Wielka Sobota 2026 – ograniczenia handlu

W Wielką Sobotę 2026, przypadającą na 4 kwietnia, obowiązują ustawowe ograniczenia handlu. Sklepy i galerie handlowe mogą działać tylko do godziny 14:00, jednak w praktyce czas zakupów jest krótszy. Sieci handlowe skracają godziny pracy, aby przygotować placówki do zamknięcia i rozliczeń.

W efekcie osoby planujące zakupy na ostatnią chwilę muszą liczyć się z dużym ryzykiem – dostępność sklepów będzie ograniczona, a kolejki mogą wydłużyć czas obsługi.

Godziny otwarcia sklepów w Wielką Sobotę

Choć przepisy dopuszczają handel do 14:00, większość dużych sieci kończy sprzedaż wcześniej. Przykładowe godziny zamknięcia to:

* Lidl – do 13:00,

* Kaufland – do 13:00,

* Auchan – do 13:00,

* Carrefour – do 13:00,

* Aldi – do 13:30,

* Biedronka – do 13:30,

* Dino – do 13:30.

Oznacza to, że realne okno na zakupy może wynosić zaledwie kilka godzin w ciągu dnia.

Czy Żabka jest otwarta w Wielką Sobotę 2026?

Szczególną sytuację mają sklepy sieci Żabka. Formalnie również obowiązuje je limit do 14:00, jednak mogą działać dłużej, jeśli sprzedaż prowadzi właściciel placówki.

W praktyce oznacza to, że godziny otwarcia zależą od decyzji franczyzobiorcy. Informacje o konkretnych godzinach są dostępne bezpośrednio w sklepach oraz w aplikacji Żappka.

Gdzie zrobić zakupy po 14:00?

Po godzinie 14:00 dostępność zakupów będzie ograniczona, ale nie całkowicie wyłączona. Czynne mogą być sklepy, które korzystają z wyłączeń w ustawie o ograniczeniu handlu. Są to m.in małe sklepy osiedlowe, takie jak Żabka, Carrefour Express czy Lewiatan, jeśli za ladą stanie właściciel lub osoba niezatrudniona na umowę o pracę. Czynne mogą być również piekarnie, cukiernie i lodziarnie, stacje paliwczy apteki.To jednak rozwiązania awaryjne, często z mniejszym asortymentem i wyższymi cenami.

PTNW - Miłosz Bembinow