Bramki przejdą do historii

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęła przygotowania do rozbiórki infrastruktury poboru opłat na państwowym odcinku autostrady A4. Chodzi o trasę między Gliwicami a Wrocławiem, gdzie jeszcze kilka lat temu kierowcy musieli zatrzymywać się przy bramkach i płacić za przejazd.

Do przetargu zgłosiło się pięć firm. Cztery z nich zmieściły się w budżecie wynoszącym niespełna 11 mln zł. Najtańsza oferta opiewa na 7,3 mln zł.

Znikną punkty poboru opłat

Planowana inwestycja obejmie Plac Poboru Opłat Żernica oraz stacje poboru opłat w Bojkowie, Ostropie, Kleszczowie i Łanach.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, umowa z wykonawcą zostanie podpisana pod koniec 2026 roku. Następnie ruszą prace projektowe i formalności, a później sama rozbiórka. Całość ma potrwać około roku.

Kierowcy już nie płacą

Opłaty na tym fragmencie A4 zniknęły już 1 lipca 2023 roku. Wcześniej przejazd 164-kilometrowym odcinkiem kosztował kierowców samochodów osobowych i motocyklistów 16,20 zł.

Po zmianie przepisów państwowe odcinki autostrad zostały udostępnione bezpłatnie dla pojazdów do 3,5 tony oraz motocykli. Dotyczyło to nie tylko A4 między Gliwicami i Wrocławiem, ale także części autostrady A2.

Kolejna rewolucja już za kilka miesięcy

Na tym jednak nie koniec dobrych wiadomości dla kierowców. W marcu 2027 roku wygasa koncesja na zarządzanie odcinkiem A4 między Katowicami a Krakowem, który obecnie obsługuje Stalexport Autostrada Małopolska.

Po przejęciu trasy przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad także ten fragment ma stać się bezpłatny dla kierowców samochodów osobowych i motocykli.

Koniec korków przed szlabanami?

Usunięcie bramek oznacza nie tylko estetyczne zmiany. Kierowcy liczą przede wszystkim na płynniejszy ruch i jazdę bez zatorów, które przez lata tworzyły się przed punktami poboru opłat, szczególnie w wakacje i podczas długich weekendów.

Jeśli plany drogowców zostaną zrealizowane, tradycyjne bramki na państwowych autostradach mogą już wkrótce przejść do historii.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]