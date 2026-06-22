Wielka zmiana na autostradzie. Bramki znikną na dobre

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-06-22 22:34

To koniec znienawidzonych bramek na kolejnym odcinku polskiej autostrady! Drogowcy szykują wielkie zmiany na A4 między Gliwicami a Wrocławiem. Kierowcy już nie płacą za przejazd, a teraz z krajobrazu mają zniknąć także punkty poboru opłat. To jednak dopiero początek rewolucji.

Bramki poboru opłat na autostradzie AmberOne, z samochodami, w tym ciężarówką i osobowym, oraz znakami Pobór opłat. Wkrótce znikną na A4, co oznacza koniec korków dla kierowców. Więcej o zmianach na drogach przeczytasz na Super Biznes.
Autor: Google Maps/ Creative Commons Bramki AmberOne na autostradzie, z samochodami w pasach poboru opłat. Widoczne szlabany, budki i tablice informacyjne. Zdjęcie ilustruje koniec zatorów, o czym przeczytasz na Super Biznes.

Bramki przejdą do historii

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęła przygotowania do rozbiórki infrastruktury poboru opłat na państwowym odcinku autostrady A4. Chodzi o trasę między Gliwicami a Wrocławiem, gdzie jeszcze kilka lat temu kierowcy musieli zatrzymywać się przy bramkach i płacić za przejazd.

Do przetargu zgłosiło się pięć firm. Cztery z nich zmieściły się w budżecie wynoszącym niespełna 11 mln zł. Najtańsza oferta opiewa na 7,3 mln zł.

Znikną punkty poboru opłat

Planowana inwestycja obejmie Plac Poboru Opłat Żernica oraz stacje poboru opłat w Bojkowie, Ostropie, Kleszczowie i Łanach.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, umowa z wykonawcą zostanie podpisana pod koniec 2026 roku. Następnie ruszą prace projektowe i formalności, a później sama rozbiórka. Całość ma potrwać około roku.

Kierowcy już nie płacą

Opłaty na tym fragmencie A4 zniknęły już 1 lipca 2023 roku. Wcześniej przejazd 164-kilometrowym odcinkiem kosztował kierowców samochodów osobowych i motocyklistów 16,20 zł.

Po zmianie przepisów państwowe odcinki autostrad zostały udostępnione bezpłatnie dla pojazdów do 3,5 tony oraz motocykli. Dotyczyło to nie tylko A4 między Gliwicami i Wrocławiem, ale także części autostrady A2.

Kolejna rewolucja już za kilka miesięcy

Na tym jednak nie koniec dobrych wiadomości dla kierowców. W marcu 2027 roku wygasa koncesja na zarządzanie odcinkiem A4 między Katowicami a Krakowem, który obecnie obsługuje Stalexport Autostrada Małopolska.

Po przejęciu trasy przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad także ten fragment ma stać się bezpłatny dla kierowców samochodów osobowych i motocykli.

Koniec korków przed szlabanami?

Usunięcie bramek oznacza nie tylko estetyczne zmiany. Kierowcy liczą przede wszystkim na płynniejszy ruch i jazdę bez zatorów, które przez lata tworzyły się przed punktami poboru opłat, szczególnie w wakacje i podczas długich weekendów.

Jeśli plany drogowców zostaną zrealizowane, tradycyjne bramki na państwowych autostradach mogą już wkrótce przejść do historii.

Polecany artykuł:

Tańsze paliwo też na autostradzie? Kierowcy zadają jedno pytanie!
Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]
Szybki quiz o 1. kolejce mundialu 2026. Pamiętasz, co się działo? Leo Messi, Vozinha, Szymon Marciniak
Pytanie 1 z 15
W pierwszym meczu MŚ 2026, Meksyk wygrał 2:0. Kto był przeciwnikiem współgospodarzy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BRAMKI NA AUTOSTRADACH
BRAMKI NA AUTOSTRADZIE
AUTOSTRADA A4
AUTOSTRADA