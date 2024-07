Wielka zmiana w Biedronce. Obejmie wszystkich klientów. Cios dla Lidla?

Cyfrowe paragony fiskalne w Biedronce

Klienci Biedronki korzystający z karty Moja Biedronka lub aplikacji mobilnej Biedronka mogą już korzystać z usługi e-paragonów fiskalnych. Przy założeniu, że ​klienci używający karty Moja Biedronka/aplikacji mobilnej Biedronka, skorzystają z nowej funkcji dostępnej w ich sklepach - oszczędność papieru paragonowego może wynieść nawet 75 tysięcy kilometrów rocznie. Dzięki nowemu rozwiązaniu podatkowo potwierdzenie zakupów trafi na konto użytkownika na stronie moja.biedronka.pl i do aplikacji, zamiast na wydruk przy kasie.

Jak skorzystać z nowej funkcji w Biedronce?

Z nowej funkcji będą mogli skorzystać klienci, którzy aktywują usługę e-paragon w aplikacji (konieczna będzie aktualizacja do wersji 2.8.0), bądź na stronie moja.biedronka.pl. Następnie podczas wizyty w sklepie, kupujący powinni użyć karty Moja Biedronka albo aplikacji mobilnej Biedronka/ przypisanego numeru do karty Moja Biedronka przed zakończeniem zakupów – tak jak to czynią, gdy chcą skorzystać z rabatów w Biedronce. Każdy cyfrowy paragon fiskalny będzie przechowywany na koncie użytkownika przez 3 lata, z możliwością pobrania jako pliku w formacie .pdf lub .json. Po zalogowaniu do serwisu moja.biedronka.pl - historia transakcji umożliwi również pobranie e-paragonu po jego aktywacji.

Lista placówek oferujących e- paragon fiskalny

W pierwszym etapie wdrożenia zasięg działania usługi obejmie ponad 1700 placówek Biedronki na terenie całego kraju. Kolejne sklepy będą dodawane w ramach procesu modernizacji urządzeń drukujących paragony – muszą one mieć dostęp do internetu, by przekazać dane do odpowiednich systemów. Nowy sprzęt jest instalowany w trakcie prac modernizacyjnych w kolejnych placówkach. Starsze drukarki klientom z aktywną usługą e-paragon wydrukują tradycyjny paragon fiskalny. Lista sklepów, które jako pierwsze wdrożą wystawianie e-paragonów dostępna jest w szczegółowych informacjach na temat danego sklepu w aplikacji. Wskazówka o dostępności nowej funkcji zostanie też dodana do wyszukiwarki sklepów na stronie internetowej biedronka.pl.