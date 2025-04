Podwójne 800 plus na kontach Polaków w kwietniu. Kogo dotyczą zmiany?

Lidloteria Wielkanocna – ostatnia szansa na wygraną

Lidloteria Wielkanocna to doskonała okazja, by zdobyć dodatkowe środki na świąteczne zakupy. Sieć Lidl po raz kolejny zaskakuje swoich klientów, oferując im szansę na wygranie atrakcyjnych nagród. Tym razem, w okresie przedświątecznym, każdy, kto zrobi zakupy za minimum 99 zł, może wziąć udział w losowaniu cennych bonów.

- "Lidl Polska już wielokrotnie zaskakiwał swoich klientów świątecznymi loteriami – przed Wielkanocą powrócił z odświeżoną odsłoną akcji. To doskonały moment, by wejść w wiosenny nastrój i przygotować się do zakupów!" – czytamy w komunikacie prasowym.

Co minutę losowane są bony na zakupy o wartości 20, 50 lub 100 zł. To jednak nie wszystko! Codziennie wyłaniany jest jeden szczęśliwiec, który otrzymuje e-bony na zakupy o łącznej wartości aż 20 000 zł! Nagroda jest podzielona na cztery bony po 5 000 zł każdy, ważne przez cały rok. To oznacza, że zwycięzca może cieszyć się rokiem darmowych zakupów w sklepach Lidl.

Liczba laureatów Lidl Loterii Wielkanocnej przekroczyła już ponad 30 tysięcy osób. Pamiętaj, że Lidloteria Wielkanocna trwa tylko do 18 kwietnia, więc to ostatni moment, by wziąć udział w losowaniu.

Jak wziąć udział w loterii i zgarnąć bony na zakupy?

Zasady udziału w Lidloterii Wielkanocnej są bardzo proste. Aby wziąć udział w loterii i zgarnąć bony od Lidla, należy spełnić kilka warunków:

* Zrób zakupy za minimum 99 zł w dowolnym sklepie sieci. Pamiętaj, że do kwoty minimalnej nie wliczają się napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, produkty lecznicze, preparaty do początkowego żywienia niemowląt oraz karty prezentowe.

* Zakupy muszą być zrobione w godzinach od 06:00:00 do 21:59:59.

* Zachowaj oryginalny dowód zakupu (paragon).

* Zarejestruj paragon na stronie www.lidloteria.pl.

Każda osoba biorąca udział w losowaniu musi mieć ukończone 18 lat.

Szczegółowe informacje na temat loterii, w tym pełny regulamin, dostępne są na stronach www.lidloteria.pl oraz www.smolar.pl.

