Inflacja w Polsce

Ceny w Polsce cały czas rosną. GUS podał najnowsze dane dotyczące inflacji. Okazuje się, że w marcu 2025 roku w zestawieniu rok do roku inflacja wyniosła 4,9 proc.

W marcu 2025 roku w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie: odzieży i obuwia (o 3,4%), żywności (o 0,2%), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 1,0%), łączności (o 1,3%), mieszkania (o 0,1%) oraz zdrowia (o 0,5%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio: o 0,12 p. proc., 0,05 p. proc., 0,05 p. proc., 0,05 p. proc. i po 0,03 p. proc. Niższe ceny w zakresie rekreacji i kultury (o 2,0%) oraz transportu (o 1,1%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,14 p. proc. i 0,11 p. proc.

W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wyższe ceny m.in. w zakresie: mieszkania (o 8,6%), żywności (o 6,7%), restauracji i hoteli (o 6,1%), zdrowia (o 5,5%), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 5,8%) oraz rekreacji i kultury (o 3,9%) wpłynęły na wzrost wskaźnika ogółem odpowiednio: o 2,10 p. proc., 1,57 p. proc., 0,34 p. proc., 0,32 p. proc., 0,30 p. proc. i 0,27 p. proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 3,6%) oraz odzieży i obuwia (o 1,3%) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,40 p. proc. i 0,05 p. proc.

Jak rośnie inflacja w Polsce

Czy inflacja na poziomie 4,9 proc. to dużo? Jeśli założymy, że maksymalny bezpieczny próg inflacji to 2,5 proc., to wskaźnik bliski 5 proc. wiąż jest zdecydowanie za wysoki i oznacza, że konsumenci odczuwają drożyznę w codziennym życiu. Ale dla porównania warto przypomnieć, że w lutym 2023 roku inflacja przekroczyła poziom 18 proc. Od lipca 2024 roku inflacja utrzymuje się na poziomie bliskim 5 proc.

