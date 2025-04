Banaś uderza w fuzję Orlenu z Lotosem: Kolejne zawiadomienia do prokuratury w drodze

Wielkanocna promocja na przejazdy kolejowe – idealna oferta dla rodzin i grup przyjaciół

Szukasz sposobu na ekonomiczne podróżowanie w okresie świątecznym? Wielkanocna promocja na przejazdy kolejowe to doskonała okazja, by zwiedzić ciekawe miejsca lub odwiedzić bliskich, nie obciążając przy tym zbytnio portfela. Dzięki specjalnej ofercie spółki Koleje Śląskie, trzy osoby mogą podróżować razem za jedyne 150 zł! To idealne rozwiązanie dla rodzin, grup przyjaciół lub znajomych planujących wspólny wyjazd.

Szczegóły oferty "Świąteczne przejazdy" - cena, dostępność, warunki

Oferta "Świąteczne przejazdy" to imienny bilet, który uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów w dniach 19-21 kwietnia. Bilet w cenie 150 zł dostępny jest we wszystkich kanałach sprzedaży, w tym również u drużyn konduktorskich w dniu podróży. Należy jednak pamiętać, że promocja obowiązuje wyłącznie na terenie jednego województwa.

Dodatkowa zniżka dla użytkowników aplikacji mobilnej

Spółka kolejowa dba o swoich pasażerów, oferując dodatkowe korzyści. Użytkownicy aplikacji mobilnej mogą liczyć na 10-procentową zniżkę na bilety! To doskonała okazja, by zaoszczędzić jeszcze więcej. Zniżka obowiązuje również na bilety z oferty "Świąteczne przejazdy", co czyni ją jeszcze bardziej atrakcyjną.

