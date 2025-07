Ekspert ostrzega przed nadchodzącą burzą

Dr Sławomir Dudek, jeden z najbardziej uznanych polskich ekonomistów i analityków finansów publicznych, nie pozostawia złudzeń co do sytuacji gospodarczej kraju. Według jego analiz, Polska może stanąć w obliczu jednego z najtrudniejszych kryzysów ekonomicznych ostatnich dekad. Prezes Instytutu Finansów Publicznych wskazuje na szereg niepokojących sygnałów, które mogą doprowadzić do poważnego zachwiania stabilności finansowej państwa.

W nadchodzącym programie "Pieniądze To Nie Wszystko" ekspert w rozmowie z Hubertem Biskupskim, zastępcą redaktora naczelnego Super Expressu, przedstawi szczegółową diagnozę stanu polskich finansów publicznych oraz prognozę rozwoju sytuacji w najbliższych miesiącach. Jego ocena kondycji gospodarczej kraju i perspektyw na przyszłość może okazać się szokująca dla wielu widzów.

Czy rząd Tuska przetrwa ekonomiczną burzę?

Kluczowym tematem rozmowy będzie ocena działań obecnego rządu w obliczu narastających problemów gospodarczych. Dr Dudek przeanalizuje, czy polityka ekonomiczna prowadzona przez gabinet Donalda Tuska jest adekwatna do skali wyzwań, przed którymi stoi Polska. Ekspert nie ukrywa, że ma poważne wątpliwości co do skuteczności przyjętych rozwiązań.

Transmisja na żywo dla wszystkich

Program "Pieniądze To Nie Wszystko" z udziałem dr. Sławomira Dudka będzie transmitowany na żywo w środę 16 lipca o godzinie 10.45. Widzowie będą mogli śledzić rozmowę na platformie se.pl, kanale YouTube Super Expressu oraz na profilu Facebook Superbiz.se.pl.

To wyjątkowa okazja, aby z pierwszej ręki usłyszeć opinię jednego z najważniejszych ekonomistów w kraju na temat kondycji polskich finansów i perspektyw rozwoju gospodarczego. Dr Dudek nie stroni od kontrowersyjnych ocen i ostrzeżeń, które mogą wywołać ożywioną dyskusję w mediach i wśród polityków.

Program "Pieniądze To Nie Wszystko" od lat dostarcza widzom rzetelnych analiz ekonomicznych i finansowych, zapraszając do studia najwybitniejszych ekspertów. Najnowszy odcinek z pewnością nie będzie wyjątkiem i przyniesie wiele cennych informacji o stanie polskiej gospodarki oraz wyzwaniach, przed którymi stoi rząd.

