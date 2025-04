InPost przejmuje konkurencję! Co to oznacza dla rynku dostaw?

Wielki Piątek wolny od pracy?

W 2025 roku będzie jeden dodatkowy dzień ustawowo wolny od pracy. 24 grudnia, czyli w Wigilię, Polacy będą mieli wolne. Tym sposobem od tego roku z okazji świąt Bożego Narodzenia będą wolne aż trzy dni, a nie dwa jak dotychczas. Tymczasem powraca pytanie o wolny Wielki Piątek. To jeden z najważniejszych dni w kalendarzu kościoła katolickiego. To dzień wyjątkowej refleksji i zadumy. Póki co na ustawowy kolejny dzień wolny od pracy nie ma co liczyć. Jednak niektóre firmy, zwłaszcza te o zagranicznym kapitale lub działające w sektorze korporacyjnym, mogą przyznać swoim pracownikom dzień wolny jako dodatkowy benefit.

Na dzień wolny w Wielki Piątek, który w tym roku przypada 18 kwietnia mogą liczyć też urzędnicy i nauczyciele. Tego dnia w wielu urzędach obowiązuje skrócony czas pracy, a wielu urzędników ma wolne. Nieczynne urzędy będą w tym roku m.in. w Starogardzie Gdańskim czy Kalwarii Zebrzydowskiej, a krótsze godziny otwarcia ogłosił już Kraków (do 15:30), Lębork (do 12:00), Sokołów Podlaski (do 13:00), Namysłów (do 12:30) i wiele innych miast na mapie Polski. W Wielki Piątek nie odbywają się też już lekcje w szkołach.

Wielki Piątek to dzień wolny od pracy w wielu państwach, szczególnie tych, gdzie dominującą religią jest chrześcijaństwo. Wielki Piątek jest dniem wolnym od pracy m.in. w Niemczech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Argentynie, Brazylii.

Święta w 2025 roku

Kalendarz dni wolnych 2025, które jeszcze przed nami:

20 kwietnia (niedziela) – Wielkanoc,

21 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny,

1 maja (czwartek) – Święto Pracy,

3 maja (sobota) – Święto Narodowe Trzeciego Maja,

8 czerwca (niedziela) – Zesłanie Ducha Świętego, inaczej pierwszy dzień Zielonych Świątek,

19 czerwca (czwartek) – Boże Ciało,

15 sierpnia (piątek) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny i Święto Wojska Polskiego,

1 listopada (sobota) – Wszystkich Świętych,

11 listopada (wtorek) – Narodowe Święto Niepodległości,

24 grudnia (środa) – Wigilia Bożego Narodzenia,

25 grudnia (czwartek) – Boże Narodzenie I dzień,

26 grudnia (piątek) – Boże Narodzenie II dzień.

O tym, że powyższe święta są ustanowione dniami wolnymi od pracy, mówi Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 1951 r., 4, poz.28, z późn. zm.).