W naszym cyklu QUIZY SE tym razem QUIZ z czasów PRL, który sprawdzi Twoją wiedzę o najważniejszym święcie Polski Ludowej - 22 lipca, zwanym potocznie "urodzinami PRL-u". Czy pamiętasz, co kryło się za defiladami, manifestami i konstytucyjnymi obchodami? Przekonaj się, ile wiesz o tym symbolu komunistycznej propagandy!

Manifest PKWN - początek nowej Polski

22 lipca 1944 roku na antenie Radia Moskwa w audycji Związku Patriotów Polskich ogłoszono Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Choć podano, że został ogłoszony w Chełmie, w rzeczywistości manifest podpisano dzień wcześniej w Moskwie pod okiem Józefa Stalina. Członkowie PKWN dotarli do Chełma dopiero 27 lipca. Ten dokument miał fundamentalne znaczenie dla powojennych losów Polski, przedstawiając wizję nowego państwa pod patronatem Związku Radzieckiego.

Manifest zapowiadał przeprowadzenie radykalnych reform społecznych i gospodarczych. Obiecywał reformę rolną, nacjonalizację przemysłu i budowę sprawiedliwego społeczeństwa socjalistycznego. Dla władz PRL Manifest PKWN stał się dokumentem założycielskim nowego porządku.

Konstytucja PRL z 1952 roku - fundament socjalistycznego państwa

Konstytucja PRL uchwalona 22 lipca 1952 roku była kolejnym kamieniem milowym świętowanym w to szczególne dla Polski Ludowej święto. Wzorowana na konstytucji stalinowskiej z 1936 roku, definiowała Polskę jako państwo ludowo-demokratyczne.

Konstytucja proklamowała, że "władza w Polsce należy do ludu pracującego miast i wsi". Usunięto z godła Polski koronę, symbolizując zerwanie z tradycją przedwojenną. Ten akt prawny obowiązywał aż do kwietnia 1997 roku, przetrwawszy transformację ustrojową.

Narodowe Święto Odrodzenia Polski - propaganda i rzeczywistość

Narodowe Święto Odrodzenia Polski, jak oficjalnie nazywano święto 22 lipca w PRL, miało legitimizować komunistyczną władzę. Każdego roku organizowano wielkie defilady wojskowe na Placu Zwycięstwa w Warszawie, później na Stadionie Dziesięciolecia.

Podczas obchodów oddawano do użytku nowe fabryki, szpitale i szkoły - efekty tzw. "czynów społecznych". W sklepach pojawiały się towary na co dzień niedostępne: czekolada, cytrusy, ekskluzywne produkty. Dla wielu Polaków był to dzień, gdy "system pokazywał swoje najlepsze oblicze".

Koniec epoki - zniesienie święta 22 lipca

Święto 22 lipca zniesiono w 1990 roku, symbolicznie kończąc erę PRL-u. Zastąpiło je Święto Konstytucji 3 Maja, przywrócone po latach zakazu. Ten moment oznaczał definitywne zamknięcie rozdziału Polski Ludowej.

Czy pamiętasz tamte czasy? Sprawdź swoją wiedzę o święcie 22 lipca w PRL w naszym wielkim quizie! 15 pytań o Manifest PKWN, Konstytucję PRL, defilady i codzienność w Polsce Ludowej. Urodziny PRL-u to fascynujący fragment polskiej historii - przekonaj się, ile o nim wiesz!

Tak żyło się w stolicy w PRL-u. Wielka płyta, małe mieszkania i marzenia o wolności