WIELKI QUIZ PRL. 22 lipca - Urodziny PRL-u. Pamiętasz to święto?

WIELKI QUIZ PRL. 22 lipca - Urodziny PRL-u. Pamiętasz co to za święto?

W naszym cyklu QUIZY SE tym razem QUIZ z czasów PRL, który sprawdzi Twoją wiedzę o najważniejszym święcie Polski Ludowej - 22 lipca, zwanym potocznie "urodzinami PRL-u". Czy pamiętasz, co kryło się za defiladami, manifestami i konstytucyjnymi obchodami? Przekonaj się, ile wiesz o tym symbolu komunistycznej propagandy!

Manifest PKWN, czyli początek nowej Polski

22 lipca 1944 roku na antenie Radia Moskwa ogłoszono Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Choć oficjalna propaganda przez lata głosiła, że dokument powstał w Chełmie – pierwszym wyzwolonym mieście pod nową władzą – rzeczywistość była zupełnie inna.

Manifest podpisano dzień wcześniej w Moskwie, pod czujnym okiem Józefa Stalina, a członkowie PKWN dotarli do Chełma dopiero pod koniec lipca. Ten dokument zapoczątkował radykalne reformy, takie jak reforma rolna czy nacjonalizacja przemysłu, na dziesięciolecia kształtując powojenne losy kraju i wprowadzając Polskę w orbitę wpływów Związku Radzieckiego.

Konstytucja PRL z 1952 roku jako fundament państwa

Konstytucja PRL uchwalona 22 lipca 1952 roku była kolejnym kamieniem milowym świętowanym w to szczególne dla Polski Ludowej święto. Wzorowana na konstytucji stalinowskiej z 1936 roku, definiowała Polskę jako państwo ludowo-demokratyczne.

Konstytucja proklamowała, że "władza w Polsce należy do ludu pracującego miast i wsi". Usunięto z godła Polski koronę, symbolizując zerwanie z tradycją przedwojenną. Ten akt prawny obowiązywał aż do kwietnia 1997 roku, przetrwawszy transformację ustrojową.

Narodowe Święto Odrodzenia Polski - propaganda i rzeczywistość

Narodowe Święto Odrodzenia Polski, jak oficjalnie nazywano święto 22 lipca w PRL, miało legitymizować komunistyczną władzę. Każdego roku organizowano wielkie defilady wojskowe na Placu Zwycięstwa w Warszawie, później na Stadionie Dziesięciolecia. Podczas obchodów oddawano do użytku nowe fabryki, szpitale i szkoły - efekty tzw. "czynów społecznych". W sklepach pojawiały się towary na co dzień niedostępne: czekolada, cytrusy, ekskluzywne produkty. Dla wielu Polaków był to dzień, gdy "system pokazywał swoje najlepsze oblicze".

Wśród najważniejszych inwestycji oddanych z pompą tego dnia znalazły się:

Trasa W-Z w Warszawie (1949 rok),

Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa, czyli słynny MDM (1952 rok),

Pałac Kultury i Nauki oraz Stadion Dziesięciolecia (1955 rok).

Koniec epoki - zniesienie święta 22 lipca

Wszystko skończyło się wraz z transformacją ustrojową. W kwietniu 1990 roku Sejm ostatecznie zniósł święto 22 lipca, przywracając jednocześnie przedwojenne Święto Konstytucji 3 Maja. Dla wielu Polaków data ta pozostała jednak symbolem minionej epoki – pełnej absurdów, ale i wspomnień z czasów młodości.

Czy pamiętasz tamte czasy? A może znasz je tylko z opowieści rodziców i dziadków? Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowy test wiedzy. Nasz wielki quiz o PRL składa się z 15 pytań, które sprawdzą Twoją pamięć o najważniejszym święcie Polski Ludowej. Przekonaj się, czy pamiętasz szczegóły dotyczące Manifestu PKWN, słynnych defilad oraz codziennego życia w tamtym okresie. Podejmij wyzwanie i sprawdź swój wynik.

WIELKI QUIZ PRL. 22 lipca - urodziny PRL-u. Czy wiesz co to za święto? Pytanie 1 z 15 Które wydarzenie upamiętniało święto 22 lipca w PRL? Rocznicę zakończenia II wojny światowej Rocznicę ogłoszenia Manifestu PKWN Rocznicę powstania Solidarności Następne pytanie

GALERIA Jak obchodzono "Urodziny PRL" 22 lipca w Polsce Ludowej (zdjęcia z Narodowego Archiwum Cyfrowego)

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