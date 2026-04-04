Wielki QUIZ PRL: Jak obchodzono Wielkanoc w Polsce Ludowej? Zmierz się z pytaniami

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
2026-04-04 11:04

Jak wyglądały święta w czasach, gdy władza walczyła z religią? Wielkanoc w PRL to fascynująca historia o starciu tradycji z ideologią, pełna absurdów i cichego oporu. Przeniesiemy cię w czasy, gdy pisanki malowano w cieniu czerwonego sztandaru.

Wielkanoc w PRL to fascynujący przykład zderzenia tradycji z ideologią. Komunistyczne władze przez kilkadziesiąt lat prowadziły mniej lub bardziej intensywną walkę z Kościołem i religijnością Polaków. Jednak święta wielkanocne, głęboko zakorzenione w polskiej kulturze, stanowiły wyjątkowe wyzwanie dla aparatu propagandowego.

W naszym wspominkowym cyklu QUIZY SE tym razem QUIZ z czasów PRL, który przeniesie Was w świat wielkanocnych tradycji epoki gomułkowskiej i gierkowskiej. Zapraszamy do sentymentalnej podróży w świąteczne czasy Polski Ludowej!

Wielkanoc i propaganda: walka o "święta wiosenne"

W oficjalnej narracji próbowano umniejszać religijny wymiar świąt, nazywając je "wiosennymi" i podkreślając ich pogańskie korzenie. W prasie tamtego okresu starannie unikano religijnych odniesień. Zamiast symboli religijnych promowano świeckie: wiosenne kwiaty, bazie czy zajączki. 

Socjalistyczna tradycja: nowy model świętowania

Władze usiłowały kształtować nowy sposób świętowania, oderwany od sfery sacrum. Jednocześnie, zdając sobie sprawę z przywiązania Polaków do tradycji, nie mogły całkowicie wyeliminować świąt z kalendarza. Próbowano więc nadać im nowy, socjalistyczny charakter.

Wielkanocny stół w PRL: między brakami a "rozpasaniem"

W centrum świątecznych praktyk wciąż pozostawało jedzenie, choć i tu widać było ślady ideologicznej walki. Ówczesne media doradzały umiar, przeciwstawiając go „staropolskiemu rozpasaniu” i krytykując nadmierną konsumpcję jako relikt przeszłości. Propagowano prostotę, co idealnie współgrało z permanentnymi niedoborami w sklepach.

Cichy opór: religijne tradycje w domowym zaciszu

Mimo propagandowych wysiłków, Polacy w domowym zaciszu i tak robili swoje. Święconka, rezurekcja i rodzinne spotkania przy wielkanocnym stole odbywały się w milionach domów. W przestrzeni prywatnej święta zachowywały swój tradycyjny charakter, co było formą cichego oporu wobec narzucanej odgórnie laicyzacji.

Ta dwutorowość – oficjalna propaganda promująca „świeckie święta wiosenne” i prywatne kultywowanie tradycji religijnych – doskonale obrazuje, jak funkcjonowało społeczeństwo w PRL. Była to swoista strategia przetrwania, która pozwalała zachować tożsamość kulturową mimo nieustannej presji ideologicznej.

A jak dobrze znasz wielkanocne realia PRL-u? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie!

Pytanie 1 z 20
Jakie trudności mogły napotkać osoby chcące kupić składniki na tradycyjne wielkanocne potrawy w PRL?
