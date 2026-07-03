Wielki ranking branży budowlanej. Te marki zdobyły zaufanie fachowców

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-07-03 15:23

To oni wyznaczają standardy w polskim budownictwie. Podczas uroczystej gali w Jachrance ogłoszono wyniki prestiżowego Rankingu Budowlana Marka Roku 2026. O zwycięstwie nie decydowało jury ani eksperci zza biurek, lecz sami wykonawcy i praktycy, którzy na co dzień korzystają z produktów i usług ocenianych firm.

Laureaci gali Budowlana Marka Roku pozują z nagrodami na scenie. O wynikach rankingu przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Szymon Starnawski / Murator

Budowlana Marka Roku 

Najlepsze marki materiałów budowlanych, firmy wykonawcze, dystrybutorzy oraz media branżowe zostały wyróżnione w kolejnej edycji Rankingu Budowlana Marka Roku i Champion Roku 2026.

To jedno z najważniejszych zestawień w polskiej branży budowlanej, które od ponad 20 lat pokazuje, komu najbardziej ufają fachowcy.

Głos należał do wykonawców 

Wyniki ogłoszono podczas uroczystej gali w hotelu Windsor w Jachrance. Ranking powstał na podstawie ogólnopolskich badań przeprowadzonych przez ASM Research Solutions Strategy wśród tysięcy firm wykonawczych i uczestników rynku budowlanego.

To właśnie osoby pracujące na budowach oceniały jakość produktów, dostępność oferty, poziom obsługi oraz relację ceny do jakości. Pod uwagę brano także współpracę z wykonawcami i skuteczność działań marketingowych.

Liczy się jakość i zaufanie 

Organizatorzy podkreślają, że siłą rankingu jest jego praktyczny charakter. Nie są to teoretyczne oceny, lecz opinie osób, które każdego dnia korzystają z produktów budowlanych i współpracują z producentami.

W badaniu uwzględniono również głos inwestorów indywidualnych budujących domy jednorodzinne. Oceniali oni m.in. terminowość realizacji, jakość wykonania oraz kontakt z klientem.

Wyróżniono także ludzi branży 

Podczas gali przyznano również nagrody indywidualne. Tytuł „Marketera XXI Wieku” otrzymał Maciej Mańko ze spółki Saint-Gobain Polska, a „Promotorem XXI Wieku” został Henryk Kwapisz, odpowiedzialny za relacje instytucjonalne w tej samej firmie.

– Ranking Budowlana Marka Roku od lat pokazuje rzeczywisty obraz rynku widziany oczami wykonawców. To ich doświadczenia i rekomendacje są największą wartością tego projektu – podkreśliła Joanna Florczak-Czujwid, dyrektor rankingu.

Prestiżowa nagroda dla najlepszych 

Budowlana Marka Roku od lat uchodzi za jeden z najbardziej wiarygodnych rankingów w branży.

Dla producentów jest potwierdzeniem jakości, a dla inwestorów cenną wskazówką, którym markom warto zaufać przy budowie lub remoncie domu.

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