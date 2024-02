Podwyżki w polskiej armii - luty 2024

Trwają przygotowania do podwyżek pensji w budżetówce. Zgodnie z obietnicą Donalda Tuska budżetówka dostanie podwyżki płac. Aby takie podwyżki płac dostali żołnierze, to potrzebne jest rozporządzenie ministra obrony, które wyraźnie określi, jak zmieni się uposażenie w zależności od stawki zaszeregowania. I co istotne, jak donosi "Fakt", Ministerstwo Obrony Narodowej z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem na czele właśnie przygotowało projekt nowych przepisów. Podwyżki zaplanowano dla wszystkich stopni wojskowych – od szeregowego do generała.

Zgodnie z wytycznymi proponuje się podwyższenie stawek uposażeń zasadniczych w poszczególnych grupach uposażenia zasadniczego średnio od około 15,2 proc. do około 25,4 proc., co powoduje wzrost uposażenia zasadniczego od 1040 zł do 2750 zł w stosunku do uposażeń zasadniczych obowiązujących od 1 marca 2023 r. Z wyliczeń wynika, że najwyższych podwyżek mogą spodziewać się generałowie - blisko 3 tys. zł, a najmniej dosypane do koszyka będą mieli żołnierze szeregowi - nieco ponad 1000 zł. Co ciekawe, w minionym roku wszystkie uposażenia podniesiono o taką samą kwotę osiągająca poziom 400 zł brutto miesięcznie. Zatem teraz szykują się spore podwyżki.

Kiedy wyższe uposażenia zostaną wypłacone? Prawdopodobnie już w marcu. Co ważne, wypłaty naliczane będą z wyrównaniem od 1 stycznia. Warto jeszcze dodać, że oprócz podwyżek uposażenia zasadniczego planowane są także wzrosty kwot dodatków przysługujących żołnierzom za długoletnią służbę wojskową. Czy takie warunki przyciągną chętnych do pracy w polskiej armii?

