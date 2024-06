i Autor: KMP Nowy Sącz Uważamy na BLIK-owych oszustów

BLIK

Wielkie problem z przelewami BLIK na telefon! Pieniądze trafiają do obcych osób

Płacenie BLIKIEM jest coraz bardziej popularne, podobnie jak przelewy tego rodzaju. System zawiera wadę, związaną z faktem „recyklingu” numerów telefonów. Można dokonać przelewu, który trafi do niewłaściwego adresata. Sprawa wyszła na jaw z powodu listu od prywatnej osoby wysłanego do redakcji money.pl. W podobnych przypadkach środki są do odzyskania.