BLIK już nie wszędzie za darmo. Pierwszy bank narzuca opłaty

BLIK to powszechny standard płatności mobilnych. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności. Udziałowcami spółki PSP są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard.

Użytkownicy wykonali 518 mln transakcji BLIKiem w pierwszym kwartale br. - poinformowała w maju 2024 r. Monika Król z Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIK. Łączna wartość wszystkich transakcji w tym okresie wyniosła 73,9 mld zł - dodała.

"Nasz rekord transakcyjny w tym pierwszym kwartale tego roku to prawie 9 mln transakcji. Co ciekawe przypada on na dzień 8 marca i mam nadzieję, że ta zbieżność jest nieprzypadkowa" powiedziała Król podczas omawiania wyników.

Ile zapłacą klienci mBanku za wypłatę blikiem z bankomatu?

Pomimo powszechności płatności bezgotówkowych, niekiedy konieczne jest udanie się do bankomatu, choćby przed zakupami na bazarze. Wcześniej wspomniany komunikat wskazuje, że w kwiaciarni również lepiej mieć gotówkę.

Klienci mBanku od czerwca muszą się liczyć z dodatkowym kosztem. Zapłacą 5 zł prowizji za wypłatę blikiem z bankomatów spoza sieci oraz 2,50 zł prowizji za wypłatę z bankomatów „wewnętrznych”.

Jak mBank uzasadnia nową opłatę za wypłatę blikiem z bankomatu?

- Podwyższamy niektóre opłaty i prowizje (…) W ostatnich dwóch latach znacząco wzrosły ceny towarów i usług. Ma to również wpływ na koszty obsługi, które ponosimy. Z tego powodu podwyższamy niektóre opłaty i prowizje, głównie związane z wypłatą gotówki. Możesz ich uniknąć, jeśli zamiast korzystać z gotówki wybierzesz bezpłatne płatności BLIKIEM lub kartą – to komunikat mBanku uzasadniający nowe opłaty.

