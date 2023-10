Wielkie zmiany dla emerytów! Dwie waloryzacje także w KRUS

Dwie waloryzacje emerytur i rent

Druga waloryzacja świadczeń dla seniorów ma być w przypadku, jeśli inflacja od stycznia do czerwca przekroczy 5 proc. Na takiej podwyżce skorzystają nie tylko emeryci i renciści otrzymujący świadczenia z ZUS, ale również emeryci z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – pisze dziennik "Fakt”. Pierwsza waloryzacja świadczeń będzie 1 marca 2024. Z założeń rządu wynika, że ma wynieść 12,3 proc.. Na taką waloryzację mogą liczyć też rolnicy – emeryci. Emerytury rolnicze są naliczane indywidualnie dla każdego rolnika i zależą od tzw. emerytury podstawowej, która wynosi 90 proc. minimalnego świadczenia. Waloryzacja podniesie minimalną emeryturę, co oznacza, że podstawowa emerytura, wyliczana od niej, również wzrośnie.

Ile wzrośnie emerytura z KRUS od 1 marca 2024?

Emerytura podstawowa wynosi 1 tys. 429 zł 60 gr brutto, ale od 1 marca 2024 r. może wzrosnąć do 1 tys. 605 zł 44 gr. "Fakt" przygotował wyliczenia, które pokazują, jak mogą zmienić się wypłaty na rękę dla rolników-emerytów, w zależności od stażu pracy. Okazuje się, że seniorzy otrzymujący wypłatę z KRUS mogą liczyć miesięcznie na co najmniej 184 zł na rękę więcej. A niektórzy na ponad 200 zł więcej.

Druga waloryzacja świadczeń z KRUS

Druga waloryzacja miałaby się odbyć we wrześniu lub w październiku, ale zgodnie z założeniami, emerytury zostaną podniesione tylko o nadwyżkę o inflację. Prognozy mówią o 7-procentowej inflacji w drugiej połowie 2024 r., a to oznacza, że druga waloryzacja wyniosłaby 2 proc. O tyle też wzrośnie wówczas emerytura podstawowa i będzie wynosić 1 tys. 637 zł 55 gr. To oznacza, że kolejna podwyżka podniesie emerytury rolnicze co najmniej o 33 zł miesięcznie na rękę. Jeśli Koalicja Obywatelska utworzy rząd , emeryci będą także mogli liczyć na zwolnienie z podatku w wyniku podniesienia kwoty wolnej do 60 tys. zł.

