Wielkie zmiany na kolei na długi weekend. PKP Intercity ujawnia

W trakcie roku szczególnymi okresami o wzmożonym zainteresowaniu podróżnych są długie weekendy, co potwierdzają rekordowe wyniki przewozowe PKP Intercity. W majówkę w podróż z narodowym przewoźnikiem udało się blisko 2 mln pasażerów, natomiast w długi weekend czerwcowy do pociągów PKP Intercity wsiadło ponad milion osób.

Podczas sierpniowego długiego weekendu na podróżnych czekają pociągi IC Bałtyk – BIS relacji Gdynia Główna – Poznań Główny oraz IC Mazury – BIS kursujący pomiędzy Warszawą a Olsztynem. Łodzianie natomiast wygodnie dojadą nad polskie morze składem IC Włókniarz o wydłużonej relacji Łódź Fabryczna – Poznań Główny – Gdynia Główna. Wszystkie wymienione składy kursują przez cały okres wakacji.

Wzmocnienie składów 90 pociągów

Chcąc zapewnić podróż w komfortowych warunkach, PKP Intercity zaplanowało wzmocnienie blisko 90 pociągów. Więcej miejsc pojawi się w składach wyruszających między innymi z Wrocławia, Warszawy czy Gdyni, które pojadą do innych dużych miast lub popularnych ośrodków turystycznych, jak np. Ustka. Na podstawie prowadzonych na bieżąco analiz frekwencji, PKP Intercity będzie w miarę możliwości wzmacniać kolejne pociągi dodatkowymi wagonami, gdy zaobserwuje zwiększone zainteresowanie danym połączeniem i tam, gdzie będzie to możliwe.

Tanie podróże z bliskimi

Wybierając się w podróż z narodowym przewoźnikiem warto pamiętać o promocjach oraz ulgach ustawowych. Na wyjeździe w gronie przyjaciół najlepiej sprawdzi się oferta Taniej z Bliskimi, czyli zniżka skierowana do grup 2-6 osobowych. Każdy uczestnik podróży, który skorzysta z promocji dostanie rabat w wysokości 30 proc. od ceny biletu. Co istotne, Taniej z bliskimi łączy się z ulgami ustawowymi, dlatego młodzież, studenci czy emeryci korzystają na promocji podwójnie. Oferta obowiązuje w pociągach kategorii TLK oraz IC, a bilety należy kupić najpóźniej na dzień przed odjazdem. Podróżując z dziećmi warto skorzystać z Biletu Rodzinnego. Zgodnie z promocją, jeśli w grupie pasażerów znajduje się przynajmniej jedno dziecko do 16 roku życia, każdy uczestnik podróży otrzyma zniżkę w wysokości 30 proc. Bilet Rodzinny obowiązuje w pociągach wszystkich kategorii. Na bilecie można zaoszczędzić także podróżując samemu. Wystarczy w tym celu wybrać pociąg o nieco mniej popularnej godzinie, a aplikacja oraz system e-IC zaproponują cenę często dużo niższą od bazowej. Wszystko dzięki dynamicznemu systemowi sprzedaży w ramach oferty Promo.

