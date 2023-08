Bilety PKP Intercity w Google Maps! Jak to działa?

800 plus na dziecko. Czy trzeba składać dodatkowy wniosek?

Osoby, które planują swoją podróż z Google Maps mają powody do zadowolenia. Już teraz mogą oni skorzystać z funkcji „Kup bilet”, która przeniesie ich do zakupu biletu w systemie e- IC, w którym wyświetlony zostanie pociąg znaleziony wcześniej na platformie. Dzięki nowej funkcjonalności zaoszczędzą oni czas na szukaniu odpowiedniego połączenia na stronie przewoźnika. To szczególnie przydatna funkcja dla pasażerów, którzy korzystają z transportu mieszanego. Od teraz będą oni mogli jeszcze lepiej zaplanować swoją podróż. Funkcja „Kup bilet” pojawi się przy wielu połączeniach krajowych. Docelowo mają nią zostać objęte wszystkie pociągi.

- "Bardzo cieszy nas współpraca z tak dużym partnerem, jakim jest Google. Wsłuchujemy się w głosy naszych pasażerów i rozumiemy, jak wiele z nich korzysta z różnych aplikacji, by skutecznie zaplanować swoją podróż. Kolejna współpraca z zewnętrznym kanałem to ukłon w ich stronę. Pracujemy nad tym, by sieć sprzedaży z każdym miesiącem się powiększała" – mówi Tomasz Gontarz, Wiceprezes Zarządu PKP Intercity.

Sprzedaż biletów w aplikacji "Jak dojadę"

W kwietniu bieżącego roku podobna funkcja pojawiła się w aplikacji Jakdojade i spotkała się z ciepłym przyjęciem przez podróżnych. Na tym przewoźnik nie poprzestaje. W przyszłości PKP Intercity planuje udostępnić opcję bezpośredniego zakupu biletów w aplikacji Jakdojade, kontynuując tym samym strategię rozszerzania sieci sprzedaży na zasadach ujednoliconych warunków handlowych.

Sieć sprzedaży PKP Intercity stale się powiększa

Tylko w sierpniu tego roku dołączyło do sieci sprzedaży dwóch doświadczonych partnerów – Infobus oraz eTravel, z którymi integracja zakończy się w ciągu 3 miesięcy. Ponadto od maja 2022 roku spółka nawiązała współpracę z największymi serwisami sprzedającymi bilety, takimi jak mPay, e-podróżnik.pl, SkyCash czy KOLEO. Współpraca z zewnętrznymi partnerami okazała się hitem wśród podróżnych. W ramach UWH do końca lipca sprzedanych zostało już ponad 4,3 miliona biletów!

