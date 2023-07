Wielkie zmiany od 1 lipca! Wyższe minimalne wynagrodzenie, stawka godzinowa i zasiłek chorobowy!

Wzrost minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej

Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli prognozowany na następny rok wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi co najmniej 105 proc. – ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od 1 stycznia i od 1 lipca.

Od stycznia 2023 r. płaca minimalna wzrosła do 3490 zł brutto, a od 1 lipca wynosi 3600 zł. Jednocześnie minimalna stawka godzinowa wzrosła od 1 stycznia do 22,80 zł a od 1 lipca do 23,50 zł.

Rola wynagrodzenia minimalnego w walce z ubóstwem

Według szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, od lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie będzie wyższe o 19,6 proc. w stosunku do najniższej płacy, która obowiązywała w 2022 r. Z kolei w porównaniu do 2015 r. płaca minimalna wzrosła o 105,7 proc. W 2015 r. wynosiła ona bowiem 1750 zł.

Resort podkreśla, że wynagrodzenie minimalne odgrywa dużą rolę w ograniczaniu ubóstwa i zmniejszaniu nierówności dochodowych oraz chroni pracowników przed wykonywaniem pracy po niższych stawkach.

Ministerstwo podało, że od lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę stanowi 51,9 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2023 r.

Nie tylko płaca minimalna. Co jeszcze wzrośnie od 1 lipca 2023 roku?

Od lipca, wraz z płacą minimalną, wzrosną też inne świadczenia obliczane na jej podstawie, m.in. dodatek za pracę w nocy, wynagrodzenie za przestój, odprawa z tytułu zwolnień grupowych.

13 czerwca Rada Ministrów przyjęła propozycje wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej, które mają obowiązywać w 2024 r. Zaproponowano, by od stycznia najniższa pensja wynosiła 4242 zł brutto, a od lipca wzrosła do 4300 zł brutto. Według propozycji minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wzrosłaby od 1 stycznia do 27,70 zł, a od 1 lipca – 28,10 zł.

Teraz propozycją minimalnego wynagrodzenia w 2024 r. zajmie się Rada Dialogu Społecznego. Jeśli przedstawiciele pracowników, pracodawców i rządu nie uzgodnią wspólnego stanowiska rząd ustali minimalne wynagrodzenie w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, które jest ogłaszane do 15 września w Dzienniku Ustaw.

ZUS: od 1 lipca wyższy zasiłek chorobowy

Minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego od 1 lipca 2023 roku wynosi 3 106,44 zł - powiedział Grzegorz Dyjak z Centrali ZUS. Zaznaczył, że zmiany te wynikają z przepisów, a minimalne wynagrodzenie od tej daty wzrasta do kwoty 3 600 zł.

Przypomniał też, że podstawa wymiaru zasiłku chorobowego to kwota minimalnego wynagrodzenia pomniejszona o 13,71 proc. (493,56 zł) - czyli składki potrącone przez pracodawcę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz chorobowe.

Od 1 stycznia do 30 czerwca minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego wynosiła 3011,52 zł.

