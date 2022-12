Wielkie zmiany w kodeksie pracy. Połowa Polaków... nic nie słyszała o pracy zdalnej

Sejm przyjął nowelizację kodeksu pracy dotyczącą pracy zdalnej. Jak wynika z badań, ponad połowa Polaków nic nie słyszała wcześniej na ten temat.

"Nasza rzeczywistość w ciągu kilku ostatnich lat zmieniła się nie do poznania. Praca zdalna na dobre zagościła w naszej przestrzeni. Jak pokazują nasze badania, blisko ⅓ Polaków uważa, że praca online to dobre rozwiązanie. Myślę, że to ważne, że rząd przyjął omawianą nowelizację. To pomoże pracownikom w uregulowaniu ich sytuacji, ale również da konkretne narzędzia pracodawcom. Uważam, że każdy z nas skorzysta dzięki tej decyzji" – komentuje Dominika Paciorkowska, Dyrektor Zarządzająca ClickMeeting.

Zmiany korzystne dla pracowników, a pracodawcy nie są tego pewni

W październiku tego roku ankietowani zostali zapytani o to, czy planowana nowelizacja jest korzystna zarówno dla pracowników, jak i samych pracodawców. W odniesieniu do pracodawców 26 proc. badanych uważa, że zapowiadane przepisy są dla nich korzystne, 13 proc. deklaruje, że są one niekorzystne, a 51 proc. osób zaznaczyło odpowiedź “Nie wiem”. Natomiast jeśli chodzi o pracowników, aż 40 proc. Polaków uważa, że zmiany te są dla nich korzystne, 13 proc. uważa, że są one niekorzystne, a 48 proc. osób przyznało, że nie wie, co sądzić na ten temat.

⅓ Polaków chciała zmian w Kodeksie Pracy wcześniej

Według 32 proc. Polaków projekt nowelizacji Kodeksu Pracy w odniesieniu do pracy zdalnej powinien być wprowadzony wcześniej. Aż 44 proc. badanych nie ma na ten temat zdania, 9 proc. uważa, że nowe przepisy powinny pojawić się później, a 16 proc. ankietowanych jest zdania, że to odpowiedni czas. Co ciekawe aż 52 proc. Polaków zadeklarowało, że nie słyszało nic na ten temat, a 22 proc. badanych nie jest pewna, czy takie informacje do nich dotarły. Z pewnością o zapowiadanej nowelizacji słyszało 26 proc. Polaków.

Dla 65 proc. Polaków praca zdalna jest dobrym rozwiązaniem

Projekt nowelizacji Kodeksu Pracy pozytywnie ocenia 29 proc. Polaków. Natomiast negatywnie 10 proc. badanych, a aż 61 proc. nie ma zdania. Jednocześnie aż 65 proc. ankietowanych uważa, że praca zdalna, która może być wykonywana w dowolnym wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą miejscu, jest rozwiązaniem dobrym (12 proc. badanych uważa to za zły model, a 23 proc. nie ma zdania).

Według 35 proc. Polaków powrót pracownika do trybu stacjonarnego ze zdalnego na wniosek jednej ze stron w ciągu 30 dni to zbyt długi okres. Dla 13 proc. ankietowanych to zbyt krótko, a 53 proc. badanych nie ma zdania na ten temat.

Metodologia

W badaniu udział wzięło 1000 osób, z czego 52 proc. to kobiety, a 48 proc. to mężczyźni. Ankietowani to mieszkańcy miejscowości powyżej 500 tys. mieszkańców (12 proc.), 100-500 tys. mieszkańców (17 proc.), 20-100 tys. mieszkańców (24 proc.), 5-20 tys. mieszkańców (13 proc.) i do 5 tys. mieszkańców (34 proc.). W mieście mieszka 66 proc. respondentów, a 34 proc. na wsi. Ankietowani byli w wieku od 18 do 34 lat (26 proc.), między 35 a 54 rokiem życia (35 proc.) i powyżej 55 roku życia (39 proc.).

Źródło: Biuro Prasowe Click Meeting/ https://www.gov.pl/web/rodzina/minister-szwed-praca-zdalna-to-odpowiedz-na-oczekiwania-pracownikow-i-pracodawcow

