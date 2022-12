Rząd szykuje podwyżkę. Jedna z branż zagrożona

Waloryzacja 500 plus w 2023 roku? Inflacja zżera pieniądze na dzieci. Inne świadczenia pomogą?

Zmiany w 500 plus

Medialna popularność podatku cukrowego

Eksperci z Grant Thornton przyjrzeli się warunkom stanowienia prawa w Polsce. Doszli do wniosku, że "do prowadzenia biznesu w Polsce trzeba mieć refleks… Polskie prawo gospodarcze wchodzi w życie coraz szybciej i z coraz większym zaskoczeniem". W raporcie można przeczytać, że ustawy zaczynają obowiązywać już po miesiącu, a rozporządzenia po zaledwie 7 dniach. Ciekawy jest przykład ustaw o charakterze fiskalnym.

Medialnym zainteresowaniem "cieszył się" swego czasu podatek cukrowy. Pierwotnie, planowano wprowadzić go w Polsce w 2020 roku, ostatecznie zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. Po niespełna dwóch latach jego działania, Ministerstwo Finansów doszło do wniosku, że regulacja wymaga nowelizacji.

W ocenie resortu chodzi o zmiany o charakterze technicznym. Branża spożywcza informuje jednak, że nowe prawo idzie dalej i znacznie poszerza zakres produktów objętych daniną. Regulacja ma opodatkować nektary i napoje na bazie naturalnego soku z owoców, co wpłynie na dostawców surowców do ich produkcji.

Nowelizacja ustawy. Sadownicy i rolnicy są przeciwni

Nowelizacja ma objąć podatkiem cukrowym nie tylko napoje zawierające min. 20% soku z owoców, ale także soki 100% z takimi naturalnymi dodatkami jak witamina C czy wapń. Organizacje zrzeszające sadowników i rolników są przeciwne tym zmianom. Uważają, że są one szkodliwe dla polskich dostawców m.in. jabłek i owoców miękkich. Uderzą też w krajowy rynek przetwórstwa owoców i produkcję napojów, których receptura bazuje na soku z owoców. Bariera zapotrzebowania rynków światowych na owoce i ich przetwory, połączona ze spadkiem ich zużycia do napojów produkowanych w Polsce, wygeneruje dużą nadwyżkę i wywoła dalsze napięcia na nasyconym rynku owoców.

Przedsiębiorcy na co dzień mierzą się z szeregiem problemów. W trudnej sytuacji są w szczególności małe i średnie firmy. Gigantyczne wzrosty na rynku surowców, energii i wydatki na pokrycie działalności podstawowej (rosnące wynagrodzenia i świadczenia fiskalne etc.), przekładają się na problemy z rentownością wielu branż. Rząd powinien bardziej wsłuchiwać się w głos organizacji biznesowych. W kontaktach z organizacją Pracodawcy RP, przedstawiciele branży jednoznacznie krytykują chęć wprowadzenia dodatkowych obciążeń dla przedsiębiorców. Presja fiskalizacji, ze względu na rosnące wydatki w obszarze polityki społecznej, socjalnej czy zdrowotnej, nie może być uzasadnieniem dla podnoszenia podatków.

Wizja recesji i uwolnienie polskiego potencjału gospodarczego

Firmy już teraz odczuwają spadek popytu – rosnące ceny zmuszają konsumentów do ograniczania zakupów do podstawowych kategorii produktowych, a także nabywania tańszych produktów kosztem artykułów klasy premium. Dodatkowa danina pogłębi złą sytuację polskich firm. Nowe opłaty obniżą produkcję tradycyjnych polskich wyrobów, takich jak nektary, napoje owocowe i owocowo-warzywne o zawartości co najmniej 20% soku z owoców, a nawet niektórych soków 100%.

Warto włączyć przedsiębiorców w proces konsultacyjny, zanim projekt ujrzy światło dzienne. Powinniśmy unikać szkodliwej ofensywy legislacyjnej, gdzie ilość nowotworzonego prawa nie idzie w parze z jego jakością. W roku wyborczym, spekulacje medialne o 15. emeryturze i inne działające już programy socjalne, nie są uzasadnieniem dla podejmowania radykalnych decyzji fiskalnych, kosztem polskich pracodawców. Stoimy w obliczu recesji, dlatego należy uwolnić polski potencjał gospodarczy, a nie go blokować.

Źródło: Rafał Baniak, Prezes Zarządu Pracodawców RP.

Sonda Czy podatek cukrowy to dobre rozwiązanie? Tak Nie Nie mam zdania