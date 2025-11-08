Lidl oferuje certyfikowane rogale świętomarcińskie z Chronionym Oznaczeniem Geograficznym (ChOG), wypiekane ręcznie z oryginalnego białego maku.

Do 8 listopada rogale świętomarcińskie w "Piekarni Lidla" dostępne są 53% taniej (3,49 zł za 200 g przy zakupie trzech sztuk).

W ofercie pojawiły się także lody Willisch o smaku rogala poznańskiego (22,99 zł za 465 ml) oraz 20% rabatu na gęsinę (m.in. pierś i nogi gęsi białej kołudzkiej) w dniach 6-8 listopada.

Świętomarcińskie smaki w Lidlu

Listopad to miesiąc, w którym tradycja spotyka się ze smakiem – zwłaszcza w Wielkopolsce, gdzie od pokoleń obchodzi się Dzień Świętego Marcina. Z tej okazji w Lidlu na klientów czeka wyjątkowa, regionalna oferta. W każdym sklepie dostępne będą certyfikowane rogale świętomarcińskie, wypiekane zgodnie z wielkopolskim zwyczajem.

Rogale wyrabiane są ręcznie w cukierni z ponad 30-letnią tradycją, z nadzieniem z oryginalnego białego maku i orzechów. Co istotne, produkt ten posiada Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) – wyróżnienie, które otrzymało dotąd zaledwie 26 polskich produktów spożywczych.

Rogale w supercenie i wyjątkowe lody Willisch

W ramach akcji promocyjnej, w „Piekarni Lidla” można kupić rogale świętomarcińskie 53% taniej – przy zakupie trzech sztuk, cena wynosi 3,49 zł za 200 g. To doskonała okazja, by spróbować słodkiego symbolu Poznania w każdym zakątku kraju.

Dodatkową atrakcją są lody w kubku o smaku tradycyjnego rogala poznańskiego marki Willisch – rodzinnej firmy z Wielkopolski, znanej z rzemieślniczej produkcji. Lody łączą kremową konsystencję z kawałkami prawdziwych rogali. Dostępne są w Lidlu cenie 22,99 zł za opakowanie 465 ml.

Na świętego Marcina najlepsza gęsina

Jak mówi staropolskie przysłowie: „Na świętego Marcina najlepsza gęsina” – i właśnie teraz smakuje najlepiej! W Lidlu przygotowano wyjątkową ofertę na produkty z linii Regionalne Szlaki, obejmującą 20% rabatu.

Wśród dostępnych produktów znajdziemy m.in. pierś polskiej gęsi białej kołudzkiej (20% taniej, 55,99 zł/1 kg/opak.) oraz nogi gęsi białej kołudzkiej w tej samej cenie i rabacie. Dla miłośników tradycyjnych zup idealna będzie porcja rosołowa Regionalne Szlaki (20% taniej, 11,99 zł/1 kg/opak.), natomiast amatorzy klasycznych dań mogą sięgnąć po podroby gęsie (20% taniej, 11,99 zł/500 g/opak.).

