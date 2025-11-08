Święty Marcin w Lidlu! Rogale, gęsina i promocje, jakich jeszcze nie było!

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
2025-11-08 5:57

Listopad w Lidlu pachnie tradycją! W sklepach sieci pojawiły się certyfikowane rogale świętomarcińskie z białym makiem i pyszna gęsina z linii Regionalne Szlaki. To doskonała okazja, by celebrować Dzień Świętego Marcina, z regionalnymi smakami w wyjątkowo atrakcyjnych cenach.

Super Biznes SE Google News
  • Lidl oferuje certyfikowane rogale świętomarcińskie z Chronionym Oznaczeniem Geograficznym (ChOG), wypiekane ręcznie z oryginalnego białego maku.
  • Do 8 listopada rogale świętomarcińskie w "Piekarni Lidla" dostępne są 53% taniej (3,49 zł za 200 g przy zakupie trzech sztuk).
  • W ofercie pojawiły się także lody Willisch o smaku rogala poznańskiego (22,99 zł za 465 ml) oraz 20% rabatu na gęsinę (m.in. pierś i nogi gęsi białej kołudzkiej) w dniach 6-8 listopada.

Świętomarcińskie smaki w Lidlu

Listopad to miesiąc, w którym tradycja spotyka się ze smakiem – zwłaszcza w Wielkopolsce, gdzie od pokoleń obchodzi się Dzień Świętego Marcina. Z tej okazji w Lidlu na klientów czeka wyjątkowa, regionalna oferta.  W każdym sklepie dostępne będą certyfikowane rogale świętomarcińskie, wypiekane zgodnie z wielkopolskim zwyczajem.

Rogale wyrabiane są ręcznie w cukierni z ponad 30-letnią tradycją, z nadzieniem z oryginalnego białego maku i orzechów. Co istotne, produkt ten posiada Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) – wyróżnienie, które otrzymało dotąd zaledwie 26 polskich produktów spożywczych.

Rogale w supercenie i wyjątkowe lody Willisch

W ramach akcji promocyjnej, w „Piekarni Lidla” można kupić rogale świętomarcińskie 53% taniej – przy zakupie trzech sztuk, cena wynosi 3,49 zł za 200 g. To doskonała okazja, by spróbować słodkiego symbolu Poznania w każdym zakątku kraju.

Dodatkową atrakcją są lody w kubku o smaku tradycyjnego rogala poznańskiego marki Willisch – rodzinnej firmy z Wielkopolski, znanej z rzemieślniczej produkcji. Lody łączą kremową konsystencję z kawałkami prawdziwych rogali. Dostępne są w Lidlu cenie 22,99 zł za opakowanie 465 ml.

Na świętego Marcina najlepsza gęsina

Jak mówi staropolskie przysłowie: „Na świętego Marcina najlepsza gęsina” – i właśnie teraz smakuje najlepiej! W Lidlu przygotowano wyjątkową ofertę na produkty z linii Regionalne Szlaki, obejmującą 20% rabatu.

Wśród dostępnych produktów znajdziemy m.in. pierś polskiej gęsi białej kołudzkiej (20% taniej, 55,99 zł/1 kg/opak.) oraz nogi gęsi białej kołudzkiej w tej samej cenie i rabacie. Dla miłośników tradycyjnych zup idealna będzie porcja rosołowa Regionalne Szlaki (20% taniej, 11,99 zł/1 kg/opak.), natomiast amatorzy klasycznych dań mogą sięgnąć po podroby gęsie (20% taniej, 11,99 zł/500 g/opak.).

Promocje w Lidlu na św. Marcina
8 zdjęć
Pieniądze to nie wszystko - Tadeusz Białek

Polecany artykuł:

Ile zarabia przeciętny Polak? GUS podał dane za III kwartał 2025 roku
QUIZ PRL. „Jutro będzie futro!” Powiedzenia naszych rodziców, które ukształtowały Polaków z pokolenia PRL-u
Pytanie 1 z 15
Kiedy pytaliście mamę "Kiedy obiad?", odpowiadała:
QUIZ PRL. „Jutro będzie futro!” Powiedzenia naszych rodziców, które ukształtowały Polaków z pokolenia PRL-u
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROGALE ŚWIĘTOMARCIŃSKIE
LIDL
PROMOCJE