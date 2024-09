Wielkie zwolnienia u znanego producenta farb. Tysiące ludzi pójdą na bruk?

Zwolnienia u producenta farb

Producent popularnych farb zapowiada zwolnienia. W rozmowie z Reutersem rzecznik firmy Akzo Nobel - do której należy marka Dulux, ujawnił, że zlikwidowane mają być przede wszystkim stanowiska pracy w centrali firmy, w tym w dziedzinach finansów i globalnych usług biznesowych. Wprowadzane zmiany są częścią szeroko zakrojonego planu oszczędnościowego "transformacji przemysłowej", który ma przynieść firmie korzyści rzędu 250 mln euro do roku 2027. O zwolnieniach u wielkiego producenta farb mówiło się już wiosną. Kiedy to w maju firma podjęła zamknęła zakłady w Irlandii, Holandii i Zambii. Jak czytamy na businessinsider.com.pl pomimo braku konkretnych szacunków dotyczących oszczędności wynikających z redukcji zatrudnienia, rzecznik firmy wskazał, że zmiany mogą również dotyczyć stanowisk w niepełnym wymiarze godzin. Planowane "korekty strukturalne" mają zostać zakończone do końca 2025 r.

Dulux w Polsce

Warto zwrócić uwagę na to, że w Polsce Akzo Nobel działa od dwóch dekad. Firma ma zakłady produkcyjne w Pilawie (woj. mazowieckie) oraz we Włocławku. Marki koncernu dostępne w Polsce to m.in. Dulux, Nobiles i Sadolin. Na razie nic nie wskazuje na to, by pracownicy w Polsce byli objęci planem restrukturyzacji polegającym m.in na likwidacji stanowisk pracy i redukcji zatrudnienia.

Jak rynek zareagował na wieści dotyczące producenta farb marki Dulux? Wartość akcji Akzo Nobel zanotowała wzrost o 1,2 proc. na giełdzie w Amsterdamie. Oznaczać to może, że dla inwestorów wieści o planach restrukturyzacji firmy są pozytywne.

