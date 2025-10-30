Wspieranie finansowe dzieci w Polsce jest uprzywilejowane podatkowo, ale wiąże się z pewnymi limitami i formalnościami.

Kwota wolna od podatku od darowizn dla dzieci (I grupa podatkowa) wynosi 36 120 zł, obejmując sumę darowizn z 5 lat.

Przekroczenie limitu wymaga zgłoszenia darowizny do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy, by skorzystać z pełnego zwolnienia.

Dowiedz się, jakie konsekwencje grożą za niezgłoszenie darowizny i jak prawidłowo udokumentować przekazanie środków.

Ile wynosi kwota wolna od podatku przy darowiźnie dla dziecka?

Wspieranie finansowe najbliższych, w tym dzieci, jest w Polsce uprzywilejowane podatkowo. Kluczowe znaczenie mają tzw. grupy podatkowe, które określają wysokość kwoty wolnej od podatku w zależności od stopnia pokrewieństwa. Dzieci, rodzice, dziadkowie, wnuki, małżonek, rodzeństwo czy teściowie należą do I grupy podatkowej. To właśnie dla nich limit jest najwyższy.

Aktualnie obowiązujące kwoty wolne od podatku od darowizn to:

36 120 zł dla I grupy podatkowej,

27 090 zł dla II grupy podatkowej (m.in. dzieci rodzeństwa czy wujostwo),

5 733 zł dla III grupy podatkowej (pozostałe osoby).

W przypadku dzieci kwota wolna wynosi więc 36 120 zł. Co istotne, limit ten obejmuje sumę wartości wszystkich darowizn otrzymanych od tej samej osoby w ciągu pięciu lat poprzedzających rok ostatniej darowizny. Oznacza to, że jeśli w ciągu kilku lat rodzic przekazał dziecku kilka mniejszych kwot, a ich łączna wartość przekroczy 36 120 zł, wchodzi w grę obowiązek podatkowy lub formalności urzędowe.

Kiedy trzeba zgłosić darowiznę do urzędu skarbowego?

Tu właśnie kryje się haczyk, o którym wielu darczyńców zapomina. Najbliższa rodzina (małżonek, zstępni, czyli dzieci i wnuki, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha) należy do tzw. "zerowej" grupy podatkowej. Daje to prawo do całkowitego zwolnienia z podatku, niezależnie od wartości darowizny. Jednak zwolnienie to nie jest automatyczne, jeśli wartość darowizny przekracza wspomniany limit 36 120 zł.

Aby skorzystać z pełnego zwolnienia, należy dopełnić formalności. Gdy suma darowizn przekroczy kwotę wolną od podatku, która obecnie wynosi 36 120 zł, należy dokonać jej zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Podatnik, czyli w tym, wypadku dziecko, ma na to sześć miesięcy od dnia otrzymania darowizny. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu SD-Z2. Formularz można złożyć papierowo lub elektronicznie w usłudze e-Deklaracje. W przypadku darowizny pieniężnej kluczowe jest udokumentowanie jej otrzymania, na przykład poprzez przedstawienie dowodu przelewu na rachunek bankowy lub przekazu pocztowego.

Co grozi za niezgłoszenie darowizny po przekroczeniu limitu?

Ignorowanie obowiązku zgłoszenia darowizny do urzędu skarbowego może być kosztowne. Jeśli suma otrzymanych od jednej osoby w ciągu 5 lat darowizn przekroczy kwotę wolną, a obdarowany nie złoży w terminie formularza SD-Z2, traci prawo do skorzystania z całkowitego zwolnienia podatkowego. W takiej sytuacji fiskus naliczy podatek od darowizny na zasadach ogólnych, zgodnie ze skalą podatkową dla I grupy.

Brak zgłoszenia darowizny dla dziecka, której wartość przekracza limit, skutkuje utratą prawa do zwolnienia i koniecznością zapłaty podatku od darowizny wraz z odsetkami. Kara może być więc dotkliwa, dlatego tak ważne jest pilnowanie limitów i terminów. Prawidłowe udokumentowanie i zgłoszenie darowizny to jedyny pewny sposób, aby pieniądze w całości trafiły do dziecka, bez uszczuplenia ich o należności dla urzędu skarbowego.

Pieniądze to nie wszystko | Marcin Zieliński

