Wigilia dniem wolnym od pracy. Hołownia ma tylko jedno zastrzeżenie

Na konferencji prasowej poprzedzającej rozpoczęcie posiedzenia Sejmu, Szymon Hołownia został zapytany o dalsze losy złożonego przez Lewicę projektu nowelizacji ustawy zakładającego, że Wigilia Bożego Narodzenia będzie dniem wolnym od pracy. Projekt ten otrzymał numer druku, co oznacza, że należy poczekać siedem dni, żeby posłowie mogli się nim zajmować. Hołownia powiedział, że projekt czeka na uzupełnienie braków.

- "Tam nie było skutków finansowych tego projektu i nie było deklaracji zgodności z prawem Unii Europejskiej" - wyjaśnił Hołownia.

Hołownia był też dopytywany, czy Sejm zamierza spieszyć się z tym projektem, gdyby nie był rozpatrzony na obecnym posiedzeniu.

"W takich sytuacjach zawsze pytam ugrupowań, które w Sejmie zasiadają: uzgodnijcie między sobą, ja zrobię tak jak chcecie; jeżeli uważacie, że to jest rzecz, którą chcecie, możecie przegłosować, proszę bardzo, zgadzajcie się na skracanie terminów, możemy to robić. Ja jestem tutaj tylko stróżem procedur" - zaznaczył marszałek.

Wigilia wolna od pracy nie w tym roku?

Według Hołowni, społeczeństwo oczekuje wprowadzenia wolnej Wigilii. - "Mam tylko wątpliwości, czy to trzeba robić w tym roku, kiedy mnóstwo maszyn takich jak handel, urzędy - my też mamy już zaplanowaną pracę na te dni - nagle będzie musiało wszystko zmieniać, bo się za miesiąc, jak prezydent to podpisze, okaże, że jednak Wigilia jest wolna" - dodał marszałek.

W ubiegłym tygodniu minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (Polska 2050-TD) mówiła w Radiu Zet, że Wigilia Bożego Narodzenia powinna być dniem wolnym od pracy, ale należy się zastanowić, czy nie ma innych dni wolnych, które nie są tak ważne. Dodała, że każdy dzień wolny to koszt dla gospodarki od 6 do 8 mld złotych. Z kolei szef MRiT Krzysztof Paszyk (PSL) powiedział, że na pewno nie zgodzi się na wprowadzenie w tym roku wolnej od pracy Wigilii. Również branża handlowa apeluje, by nie dokonywać zmian jeszcze w tym roku. Deklaruje chęć dialogu na temat przyszłych lat i proponuje dodatkową handlową niedzielę w grudniu.