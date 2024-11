Wigilia wolna od pracy 2025. Prezydent Duda może zawetować ustawę

Wolna Wigilia 2025 uchwalona przez Sejm

Ustawa o wolnej Wigilii od 2025 roku została przyjęta przez Sejm i trafiła do Senatu, który ma 30 dni na rozpatrzenie ustawy. Senat może ją przyjąć, odrzucić lub wprowadzić do niej poprawki. Dwie ostatnie decyzje będą oznaczać, że ustawa ponownie wróci do Sejmu, który będzie mógł przyjąć uchwałę senatorów lub odrzucić - w tym drugim przypadku potrzebuje bezwzględnej większości głosów. Następnie ustawa trafi do prezydenta. Andrzej Duda będzie mógł ją podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego.

Prezydent Duda zawetuje ustawę o wolnej Wigilii?

Jak dowiedziało się Polskie Radio prezydent może zawetować ustawę o wolnej Wigilii, jeśli trafi do niego w kształcie uchwalonym w środę przez Sejm. Duda chce wprowadzenia wolnej Wigilii, ale nie podoba mu się wprowadzenie w zamian dodatkowej, trzeciej handlowej niedzieli w grudniu.

To rozwiązanie niekorzystne dla pracowników handlu. Myślę, że pan prezydent się na to nie zgodzi. Senat musi poprawić ustawę uchwaloną przez Sejm. W przeciwnym razie posłowie będą pracować nad nią od nowa - mówi źródło Polskiego Radia z Kancelarii Prezydenta. Jak dodaje, w tej sprawie prezydent może sięgnąć po weto.

Ryszard Petru: weto będzie super

Jeden z senatorów PO twierdzi, że prezydent może zawetować ustawę o wolnej Wigilii, ze względu na interesy pracowników handlu, którzy będą pracować aż trzy niedziele w grudniu. Ustawa dotyczy przyszłorocznej Wigilli, dlatego trzeba jeszcze ustawę przeanalizować. Jak informuje Polskie Radio, część polityków z koalicji rządowej nawet popiera takie weto prezydenta. Tak uważa m.in. Ryszard Petru z Polski 2050. - Uważam, że pan Andrzej Duda dobrze dostrzegł olbrzymie ryzyko większej liczby dni handlowych. Może wykaże się odwagą i zawetuje - mówi Petru. Jego zdaniem, taka decyzja byłaby dobra dla gospodarki. Ryszard Petru wyjaśnia, że nie jest zwolennikiem ustawy uchwalonej w środę przez Sejm. - "Jeśli będzie weto prezydenckie, to będzie super "- dodaje Petru.

Za pierwotnym projektem zgodnie z którym Wigilia miałaby być wolna od pracy już od tego roku, byli posłowie PiS, którzy zapowiadają, że będą próbowali przywrócić projekt w Senacie. Paweł Szrot podkreśla, że projekt uległ zasadniczej zmianie, ale nie wie jaką decyzję podejmie prezydent.