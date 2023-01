Witamy w przyszłości! Za kilka lat polecimy latającą taksówką

Latająca taksówka

Umowa między gminą Mediolanu a SEA, spółką portową zarządzającą lotniskami Linate i Malpensa, zawiera cele zgodne z wytycznymi włoskiego planu strategicznego Krajowego Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ENAC), który przewiduje budowę portów lotniczych na obszarze metropolitalnym Mediolanu. W sumie wyznaczono 17 obszarów. Latające taksówki będą mogły lądować na lotniskach Linate i Malpensa, na dziewięciu vertiportach na terenie miejskim oraz na sześciu vertiportach na terenie regionalnym. W Mediolanie powstaną dwa vertiporty – w luksusowej dzielnicy City Life i na obszarze Porta Romana, gdzie w 2026 roku będzie się mieściła wioska olimpijska.

W celu realizacji projektu utworzono nową spółkę – NewCo, która zajmie się zaprojektowaniem, skonstruowaniem i zarządzaniem vertiportów oraz oceni przyszłe możliwości połączeń we Włoszech. We Włoszech pierwsze latające taksówki mają być dostępne dla podróżujących od zimowych igrzysk olimpijskich w 2026 roku, odbędą się one w miastach – Mediolan i Cortina d’Ampezzo. Szacuje się, że koszt przelotu z lotniska do centrum miasta mógłby wynieść około 150 euro, ale w perspektywie może spaść do 80 euro.

