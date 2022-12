i Autor: pixabay Zdjęcie poglądowe

Ceny aut

Zapomnij o zmianie samochodu w przyszłym roku. Ceny zwalają z nóg

W 2023 roku prawdopodobnie dalej będą rosły ceny aut. Jak pisze "Rzeczpospolita" szykują się kolejne miesiące podwyżek cen. Wygląda na to, że ograniczy to konsumpcje w przemyśle motoryzacyjnym i zamiast kupować nowe samochody, wiele osób będzie zmuszonych do naprawienia swojego starego pojazdu.