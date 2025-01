Właściciel TVN przeprowadzi grupowe zwolnienia. Setki osób zostaną bez pracy

Nowość w uldze na dziecko i PIT zero dla rodziny 4 plus. Zmiany już w Sejmie

Problem z “małpkami” na studniówkach. Co trzeci maturzysta się do tego przyznaje

Grupowe zwolnienia u właściciela TVN

Jak podaje agencja Associated Press Warner Bros. Discovery do którego należą m.in. CNN, czy polska stacja TVN planuje grupowe zwolnienia. Wiadomo, że CNN planuje zwolnić 6 proc. zespołu, czyli ok. 200 pracowników.

Mark Thompson, dyrektor generalny CNN tłumaczy, że zwolnienia grupowe mają być zrekompensowane nowymi rekrutacjami, w innych obszarach działalności firmy, dotyczących np. produktów subskrypcyjnych. Problemem miał być spadek oglądalności stacji po wyborach prezydenckich w USA. "Środek ciężkości" stacji ma być przesunięty w kierunku platform i produktów, z których "korzystają odbiorcy".

Nie podano jednak żadnych informacji jakoby grupowe zwolnienia miały dotknąć także polską stację TVN. Jednak pod koniec 2024 roku pojawiły się w mediach informacje, że amerykański właściciel chce sprzedać polską telewizję. Premier RP Donald Tusk zdecydował się wpisać TVN i Polsat na listę "firm strategicznych", aby uniemożliwić przejęcie przez niebezpieczny z punktu widzenia kapitał, np. powiązany z Rosją.

Warner Bros. Discovery planuje transformację

Warner Bros. Discovery przeznaczyło na dalsze plany 70 mln dolarów, szykowane są także zmiany w ramówce telewizyjnej.

W grudniu 2024 roku Warner Bros. Discovery podało informację o podziale na dwa działy operacyjne: studia i platformy streamingowe, oraz stacje telewizyjne (w tym CNN i TVN), oraz rozpoczęto przygotowania do sprzedaży grupy TVN.

Autor: