Świadczenia socjalne

Wniosek do 300 plus do końca listopada. To ostatni moment, by nie stracić pieniędzy

ZUS przypomina, że 30 listopada upływa termin składania wniosku o świadczenie 300 plus. To przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od siedmiu do dwudziestu lat, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami do dwudziesty czterech lat. Gdzie i jak złożyć wniosek?