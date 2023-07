ZUS wypłaca "Dobry start"! 300 plus trafiło do rąk rodziców

ZUS wypłaca świadczenie Dobry start. Kto dostanie pieniądze?

300 plus na wyprawkę szkolną przysługuje rodzicom dziecka, które uczy się w szkole (w wieku do 20 lat, lub w przypadku ucznia z niepełnosprawnością do 24 lat). Wniosek można złożyć tylko i wyłącznie elektronicznie (nabór wystartował 1 lipca), a pieniądze są wpłacane na konto.

ZUS przelał do tej pory już ok. 60 mln zł na konta rodziców i opiekunów. 24 lipca jest kolejny termin wypłat dla tych, których wnioski zostały rozpatrzone. Rodzice, którzy złożą wnioski do końca sierpnia, mają gwarancję wypłaty do 30 września.

- W ramach programu rodzice i opiekunowie - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup np. artykułów szkolnych oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych i innych placówkach edukacyjnych - podała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

