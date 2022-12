Wniosek o 300 plus tylko do końca listopada! Jak złożyć wniosek w programie Dobry Start?

Prezes ZUS: Dobrowolny ZUS to poważne ryzyko, także dla rynku pracy

Do kiedy można złożyć wniosek w programie Dobry Start?

W ramach programu Dobry Start można dostać 300 zł na wyprawkę szkolną: zeszyty, długopisy, strój sportowy. Choć rok szkolny dawno się rozpoczął, to wciąż można składać wnioski o 300 zł na dziecko. Jednak trzeba się spieszyć. Niebawem mija termin na złożenie wniosku: 30 listopada 2022 roku. Od 14 listopada można wniosek złożyć za pomocą aplikacji mobilnej mZUS, ale i za pomocą bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych ZUS i przez portal Emp@tia MRiPS.

Dla kogo 300 plus na dziecko?

Świadczenie "Dobry start" przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami – do 24 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił dotąd ok. 4,4 mln świadczeń "Dobry start". Łączna ich kwota przekroczyła już 1,3 mld zł. Świadczenie w wysokości 300 zł wypłacane jest na wniosek opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka, ale nie jest objęte żadnymi ograniczeniami dochodowymi wnioskodawcy.

Jak złożyć wniosek o 300 plus?

Informacje na temat wniosku i jego obsługi można znaleźć na portalu PUE ZUS (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje o świadczeniu). Wystarczy zalogować się na swój profil na PUE ZUS i przejść do zakładki "Dobry start". Świadczenie zostanie wypłacone na rachunek bankowy wskazany we wniosku w ciągu 5 dni roboczych od przekazania informacji o przyznaniu świadczenia.

