Dodatki do prądu

Wniosek o dodatek energetyczny możesz składać od 1 grudnia. Dostaniesz nawet 1,5 tys. zł!

Dodatek do prądu, zwany też dodatkiem elektrycznym, będzie przysługiwał osobom stosującym w domu lub mieszkaniu ogrzewanie elektryczne. Aby otrzymać to świadczenie należy jednak spełnić kilka określonych warunków. Do kiedy można złożyć wniosek o dodatek do prądu i kto może otrzymać dopłatę? Ile wynosi dodatek elektryczny do prądu? Wyjaśniamy!