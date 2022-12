i Autor: Pexels/CC0/pixabay.com

Dodatek elektryczny 2022

Rozdają do 1500 zł na prąd! Można już składać wnioski o dodatek elektryczny

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przypomina, że od dziś - 1 grudnia - można składać wnioski o dodatek elektryczny. Dodatek w wysokości 1000 zł lub 1500 zł ma przysługiwać gospodarstwom domowym zużywającym prąd do ogrzewania, będzie on wypłacany do 31 marca 2023 r.