Kaufland wycofał ze sprzedaży wodę Ustronianka w butelkach 3,001l, która pojawiła się w dniu startu systemu kaucyjnego.

Butelka o minimalnie większej pojemności wzbudziła kontrowersje, ponieważ nie podlega systemowi kaucyjnemu.

Kaufland zapewnia, że nie miał zamiaru obchodzić przepisów i wspiera działania proekologiczne.

Kaufland wycofuje ze sprzedaży Ustroniankę w butelce 3,001 litra

Kaufland podjął decyzję o wycofaniu ze sprzedaży wody Ustronianka w butelkach o pojemności 3,001 litra. Produkt pojawił się w sklepach dokładnie 1 października, w dniu wejścia w życie systemu kaucyjnego, który obejmuje butelki plastikowe o pojemności do 3 litrów. Produkt w gazetce sieci był opatrzony podpisem "butelka nie podlega systemowi kaucyjnemu". Butelka Ustronianki kosztowała 2,69 zł, więc nie zawierała w cenie kaucji (50 groszy w przypadku butelki do 3 litrów).

Po wprowadzeniu butelki w sieci wybuchła burza, a Kaufland oskarżono o omijanie systemu kaucyjnego.

Kaufland tłumaczy się z 3,001-litrowej butelki. "Celem nigdy nie było obchodzenie systemu kaucyjnego"

Po wycofaniu produktu głos zabrał producent, który odniósł się do pojawiających się zarzutów. W oficjalnym oświadczeniu możemy przeczytać:

- Celem nigdy nie było i nie będzie obchodzenie systemu kaucyjnego. Pojawienie się tej oferty było błędem, a nie działaniem wynikającym z naszej strategii. Skala ewentualnej sprzedaży tego artykułu w porównaniu z naszym całym asortymentem napojów byłaby marginalna. Jeżeli jednak, choć w minimalnym stopniu mogłaby ona podważać słuszne i dobre rozwiązania proekologiczne, których elementem jest system kaucyjny, to byłaby sprzeczna z ideami, które przyświecają naszej sieci i są przez nas realizowane od początku obecności Kaufland w Polsce - napisała sieć w komunikacie.

Firma zapewnia, że wspieranie działań proekologicznych, takich jak system kaucyjny, pozostaje jej priorytetem.

