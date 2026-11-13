Wojciech Klimas zbudował imperium warte fortunę. Przed śmiercią opowiedział, co działo się za kulisami

Śmierć Wojciecha Klimasa. Ważne zmiany w firmie KLIMAS Wkręt-met

Nie żyje Wojciech Klimas, jeden z najbogatszych Polaków i założyciel firmy KLIMAS Wkręt-met, czołowego producenta wkrętów i kołków. 66-letni przedsiębiorca zmarł 11 listopada po tragedii, do której doszło w miejscowości pod Częstochową. Mimo przetransportowania śmigłowcem LPR do szpitala lekarzom nie udało się uratować jego życia. Okoliczności śmierci biznesmena wyjaśnia prokuratura, która wstępnie wyklucza udział osób trzecich. Zaledwie dziewięć dni przed tragedią w firmie ogłoszono zmiany w zarządzaniu. Wojciech Klimas wraz z żoną Joanną weszli do rady nadzorczej, a kierownictwo przedsiębiorstwa przejęły ich dzieci. Firma pożegnała swojego założyciela w poruszającym komunikacie, podkreślając jego ogromny wkład w rozwój rodzinnego biznesu.

Od rodzinnej firmy do międzynarodowego przedsiębiorstwa. Tak Wojciech Klimas budował swój biznes

Historia firmy KLIMAS Wkręt-met rozpoczęła się w 1990 roku, kiedy Wojciech Klimas wraz z żoną Joanną założyli rodzinne przedsiębiorstwo. Początkowo firma działała na lokalnym rynku w okolicach Częstochowy, jednak z biegiem lat rozszerzyła działalność na całą Polskę, a następnie na kolejne kraje. Dziś jest jednym z największych producentów technik zamocowań budowlanych, a jej wyroby trafiają do ponad 65 państw na całym świecie.

Przedsiębiorstwo dysponuje czterema zintegrowanymi zakładami produkcyjnymi o łącznej powierzchni 80 tys. metrów kwadratowych. Znajdują się one w Kuźnicy Kiedrzyńskiej i Wanatach koło Częstochowy. Firma posiada również własne spółki eksportowe w Indiach, Francji i Czechach. Ważnym elementem jej działalności pozostają inwestycje w nowoczesne technologie, automatyzację produkcji oraz kontrolę jakości.

„Rodzina, pasja oraz duma”. Tak Wojciech Klimas opowiadał o swoim życiu

W 2020 roku, z okazji 30-lecia działalności KLIMAS Wkręt-met, Wojciech Klimas udzielił wywiadu portalowi Builder Polska. W rozmowie z dziennikarzem wspominał początki przedsiębiorstwa, trudności związane z jego rozwojem oraz znaczenie rodziny w prowadzeniu biznesu. Podkreślał, że od samego początku życie prywatne i zawodowe były ze sobą ściśle związane.

– W naszym przypadku życie zawodowe i życie prywatne są ze sobą ściśle powiązane. Tworząc przedsiębiorstwo rodzinne, opieraliśmy je na wartościach, które wyznajemy na co dzień. Dlatego myśli, które towarzyszą spojrzeniu na naszą historię, to rodzina, pasja oraz duma. Po 30 latach funkcjonowania firmy Klimas Wkręt-met mam prawo spojrzeć na naszą historię właśnie z takich perspektyw – mówił Wojciech Klimas w wywiadzie dla Builder Polska w 2020 roku.

Przedsiębiorca opowiadał również o ogromnym zaangażowaniu swojej żony Joanny, z którą wspólnie rozwijał firmę przez kolejne dekady. Zaznaczał, że w działalność przedsiębiorstwa włączyły się także ich dzieci, które od najmłodszych lat obserwowały pracę rodziców i pomagały im w pokonywaniu biznesowych trudności. Wojciech Klimas nie wyobrażał sobie, aby firma, którą stworzył, kiedykolwiek straciła rodzinny charakter.

Wojciech Klimas o początkach firmy. „Nie ma rzeczy niemożliwych”

Założyciel KLIMAS Wkręt-met wracał również do początków lat 90., kiedy w Polsce rozwijała się gospodarka wolnorynkowa. Wspominał, że uruchomienie produkcji w 1990 roku wymagało odwagi i podejmowania wielu trudnych decyzji. Od początku stawiał na własne zaplecze produkcyjne oraz zaufanych pracowników. Przez kolejne lata przedsiębiorstwo inwestowało w nowoczesne maszyny, rozbudowę zakładów i rozwój sprzedaży zagranicznej.

– W ciągu tych 30 lat rozwijaliśmy się bardzo dynamicznie; popełniliśmy też wiele błędów, jednak konsekwentnie szliśmy w wyznaczonym kierunku. Wyznawaliśmy zasadę, że nie ma rzeczy niemożliwych, na niektóre trzeba tylko trochę dłużej pracować. Ale praca przynosi owoce, czego dowodem jest fakt, że pod koniec lat 90. rozpoczęliśmy budowę największego i najnowocześniejszego zakładu produkcyjnego technik zamocowań w Europie Środkowo- -Wschodniej – wspominał Wojciech Klimas.

Wojciech Klimas podkreślał także, że sukces przedsiębiorstwa był efektem wieloletniej pracy całego zespołu. Szczególną wagę przywiązywał do jakości produktów, zaufania klientów oraz odpowiedzialności wobec pracowników i kolejnych pokoleń rodziny. W wywiadzie zaznaczał, że silna marka powstaje przez lata, a jej dalszy rozwój wymaga nieustannych inwestycji i dostosowywania się do potrzeb rynku. Już wówczas wskazywał, że jednym z najważniejszych celów firmy jest umacnianie pozycji na rynkach zagranicznych.

Bez (pasji - red.) niej nie dalibyśmy rady. Często słyszymy pytania od pracowników: „skąd u Państwa, po tylu latach, jeszcze tyle energii”? Powtarzamy im wtedy, że praca to nasza pasja. Naprawdę ekscytujemy się tym, co robimy, gdyż sprawia nam to olbrzymią przyjemność, a po tych 30 latach realizacji naszej pasji mam poczucie ogromnej dumy. Z małej, rodzinnej firmy spod Częstochowy weszliśmy na salony światowych rynków technik zamocowań – opowiadał Wojciech Klimas

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