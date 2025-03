W razie powołania do wojska nie możesz się odwołać do sądu! MON potwierdza

Autor:

Wojna Celna USA-UE. Minister Domański zapowiada stanowczą odpowiedź

Minister Finansów Andrzej Domański w programie "Jeden na Jeden" na antenie TVN24 Biznes odniósł się do tej palącej kwestii, zapowiadając stanowczą reakcję Unii Europejskiej na ewentualne dalsze kroki administracji amerykańskiej. Szef resortu podkreślił, że Unia Europejska musi mówić jednym głosem i zdecydowanie reagować na potencjalne decyzje Stanów Zjednoczonych.

- "My jako Unia Europejska musimy i będziemy odpowiadać wspólnie, bardzo spójnie i stanowczo na kolejne ewentualne decyzje amerykańskiej administracji" - zaznaczył minister.

Pomimo napiętej sytuacji, Domański podkreślił, że Polska i Unia Europejska dążą do dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, które są kluczowym sojusznikiem i największym partnerem handlowym UE.

"Chcemy dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. To w końcu nasz największy partner handlowy, mówię o całym bloku, Unii Europejskiej, kluczowy sojusznik i w interesie gospodarki, zarówno amerykańskiej jak i europejskiej jest to , aby w kolejnych krokach kolejnych ceł nie wprowadzano. Oczywiście, jeżeli Stany Zjednoczone podejmują decyzje o wprowadzaniu ceł to Unia musi odpowiadać" - powiedział Domański.

Wpływ ceł na polską gospodarkę

Domański ocenił, że obecne cła będą miały "umiarkowany wpływ" na Polskę, ponieważ nasza gospodarka jest silna i zróżnicowana. - "Nasza gospodarka jest silna i mocno zróżnicowana. Nie jesteśmy tak mocno uzależnieni od eksportu do Stanów Zjednoczonych, jak inne kraje europejskie. Natomiast, powiedzmy to sobie otwarcie, ten wpływ oczywiście negatywny jest. Chociażby dlatego, że uderzyli w gospodarkę niemiecką, co ma konsekwencje także dla gospodarki polskiej. To przecież nasz największy partner handlowy w ramach Unii Europejskiej" - wyjaśnił.

Odwetowe działania Unii Europejskiej

W odpowiedzi na cła nałożone przez USA na stal i aluminium, KE poinformowała o nałożeniu ceł odwetowych na towary z tego kraju o wartości 26 mld euro. Planowane jest odwieszenie ceł z czasów prezydentury Donalda Trumpa, obejmujących m.in. amerykański alkohol, motocykle Harley-Davidson i jeansy, a także nałożenie nowych ceł, np. na wołowinę i cukier.

Trump zapowiedział, że USA odpowie na odwetowe cła UE i zamierza nałożyć serię dodatkowych ceł, mających wyrównać stawki stosowane przez inne kraje. Mówił również o zamiarze oclenia importu aut. Zagroził także cłami odwetowymi w wysokości 200 proc. na wyroby alkoholowe z UE.

Paweł Gancarz Mikołajki 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.