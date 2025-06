Aktualna sytuacja gospodarcza i reakcja RPP na konflikt Izrael-Iran

Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie wywołała zawirowania na rynkach finansowych, które mogą wpłynąć na decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczące stóp procentowych. Jeszcze do niedawna ekonomiści spodziewali się, że w drugiej połowie roku NBP rozpocznie cykl obniżek stóp, jednak obecna sytuacja stawia te prognozy pod znakiem zapytania.

Głównym kanałem reakcji rynków na wzrost niepewności geopolitycznej jest gwałtowny wzrost cen ropy naftowej. Jak zauważa Mateusz Sutowicz, senior economist Biura Analiz Makroekonomicznych ING Banku Śląskiego, już w piątek (13.06) cena baryłki ropy Brent momentami podrożała o 13 proc., osiągając poziom 78 dolarów, najwyższy od stycznia. Obawy dotyczą potencjalnych zakłóceń w dostawach ropy z Iranu oraz ryzyka zablokowania Cieśniny Ormuz, przez którą przepływa blisko 1/3 światowego morskiego handlu ropą.

Ponadto, napięcia geopolityczne skutkują wyprzedażą ryzykownych aktywów, takich jak polski złoty, i umocnieniem dolara, postrzeganego jako bezpieczna przystań. W efekcie rośnie kurs EUR/PLN i USD/PLN.

"Dolar się umacnia (kurs zbliżył się do 3,71 zł), a złoty znów dostał po głowie. W południe za euro płaciliśmy już 4,28 zł. Sytuacja zaczyna się wyciszać, a inwestorzy zdają się wiedzieć jedno: po latach ataków dronów, rakiet i zabójstw nauczyliśmy się żyć z wojenną niepewnością. Ruchy cenowe dziś są bardziej ostrożne niż paniczne – świat przywykł do napięć" - uważa dr Piotr Arak, główny ekonomista VeloBanku w rozmowie z Super Biznesem.

Wpływ konfliktu Izrael-Iran na inflację

Wojna na Bliskim Wschodzie rodzi obawy o wzrost inflacji na całym świecie, w tym w Polsce. Jak podkreśla w rozmowie z Super Biznesem, Piotr Bielski, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych Santander Bank, każdy wzrost ceny ropy naftowej o 10 dolarów za baryłkę może przełożyć się na wzrost polskiej inflacji o około 0,2 punktu procentowego.

Rosnące ceny ropy naftowej to jednak nie jedyny czynnik, który może wpłynąć na wzrost inflacji. Osłabienie złotego, będące efektem niepewności geopolitycznej, również może podbić ceny. Według badań NBP, 5-procentowe osłabienie kursu złotego może dodać do wskaźnika CPI od 0,3 do 0,5 punktu procentowego. Z drugiej strony, słabszy złoty może pomóc eksporterom, zwiększając ich konkurencyjność cenową.

Prognozy ekonomistów dotyczące stóp procentowych

W obecnej sytuacji, prognozowanie przyszłych decyzji RPP jest niezwykle trudne. Ekonomiści są podzieleni w swoich opiniach. Część z nich uważa, że wzrost inflacji spowodowany konfliktem na Bliskim Wschodzie oddali perspektywę obniżek stóp procentowych. Inni natomiast argumentują, że wpływ konfliktu na inflację będzie krótkotrwały, a osłabienie koniunktury gospodarczej wymusi na RPP poluzowanie polityki pieniężnej.

Mateusz Sutowicz z ING Banku Śląskiego podkreśla w rozmowie z Super Biznesem, że mimo zawirowań na Bliskim Wschodzie, inflacja CPI w Polsce pozostaje na ścieżce spadkowej, co sprawia, że scenariusz obniżek stóp procentowych w drugiej połowie roku wciąż pozostaje bazowy. Zaznacza jednak, że wiele zależy od dalszego rozwoju sytuacji geopolitycznej.

Piotr Bielski z Santander Banku zwraca uwagę, że eskalacja konfliktu i rosnące ceny ropy naftowej oddalają decyzję o obniżce stóp procentowych. Podkreśla, że na razie trudno przesądzać o dalszych konsekwencjach, ponieważ jesteśmy w początkowej fazie konfliktu.

Konsekwencje dla kredytobiorców i oszczędzających

Wzrost inflacji i potencjalne podwyżki stóp procentowych będą miały bezpośredni wpływ na sytuację finansową Polaków. Kredytobiorcy muszą liczyć się z możliwością utrztymania się drogich rat kredytów, co obciąży ich budżety domowe. Z kolei osoby oszczędzające powinny uważnie śledzić sytuację na rynku i rozważyć alternatywne formy inwestowania, które pozwolą im ochronić swoje oszczędności przed inflacją.

Piotr Bielski z Santander Banku zwraca uwagę, że jeśli konflikt na Bliskim Wschodzie eskaluje, przełoży się to również na rosnące ceny paliw na polskich stacjach, co może oznaczać droższe wakacje. Eksperci z e-petrol.pl prognozują, że na stacjach benzynowych w praktyce nie ma już pola do obniżek cenowych i w standardowym scenariuszu ceny powinny się raczej stabilizować, a na niektórych stacjach ich właściciele mogliby zacząć korygować ceny w górę. Wydarzenia na Bliskim Wschodzie, jeśli sytuacja będzie tam eskalować, mogą jednak zwiększyć skalę podwyżek.

Według szacunków e-petrol.pl, w przyszłym tygodniu średnia cena litra benzyny 95 powinien znaleźć się w przedziale 5,69-5,81 zł. Cena diesla powinna wynieść 5,70 zł - 5,81 zł za litr. Utrzymać się powinna natomiast tendencja spadku cen autogazu. Z wyliczeń portalu wynika, że w przyszłym tygodniu litr LPG może kosztować w przedziale 2,75-2,82 zł.

Podsumowując, sytuacja na Bliskim Wschodzie wprowadza dużą dozę niepewności na rynki finansowe i może wpłynąć na decyzje RPP dotyczące stóp procentowych. Wzrost inflacji i osłabienie złotego to czynniki, które mogą oddalić perspektywę obniżek stóp, co będzie miało konsekwencje dla kredytobiorców i oszczędzających. "Jeśli Iran zdecyduje się na prawdziwą odpowiedź, a konflikt wymknie się spod kontroli, skutki mogą być dużo poważniejsze – dla złotego, giełd i naszych portfeli. Na razie to tylko korekta" - uspokaja dr Piotr Arak, główny ekonomista VeloBanku.