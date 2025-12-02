Wojna w imperium Solorza. Justyna Kulka traci kluczową funkcję

Szymon Szadkowski
Szymon Szadkowski
Marta Kowalska
2025-12-02 9:10

Justyna Kulka, żona Zygmunta Solorza, została odwołana z rady nadzorczej Polkomtelu. To kolejna odsłona walki o wpływy w biznesowym imperium miliardera. W ostatnich miesiącach Kulka straciła już kilka kluczowych funkcji, a w tle pojawiają się doniesienia o restrukturyzacji i przejmowaniu kontroli nad stworzonym przez Solorza holdingiem.

Zygmunt Solorz i Justyna Kulka idą razem, on w białej koszuli i swetrze przewiązanym przez ramiona, ona w czarnej bluzce. Temat walki o wpływy w imperium Solorza dostępny jest na Super Biznes.

i

  • Justyna Kulka, żona Zygmunta Solorza, została odwołana z rady nadzorczej Polkomtelu, co jest kolejnym krokiem w jej utracie wpływów w imperium męża. 
  • Od połowy 2023 roku zarówno Justyna Kulka, jak i Zygmunt Solorz, zostali zdymisjonowani z wielu funkcji w spółkach holdingu w ramach restrukturyzacji.
  • Polkomtel, największa spółka Solorza, mimo niewielkiego spadku przychodów w 2024 roku, odnotowała znaczny wzrost zysku netto do 429,8 mln zł.
  • To kolejna odsłona walki o kontrolę nad imperium Zygmunta Solorza, rozpoczętej ponad rok temu

Justyna Kulka odwołana z kluczowej spółki Solorza

Mamy kolejną odsłonę walki o imperium Zygmunta Solorza, w której jego żona, Justyna Kulka, traci wpływy w największej spółce z grupy. Jak zauważa portal Wirtualne Media, została ona odwołana z rady nadzorczej Polkomtelu, czyli operatora sieci Plus i Plush. To niezwykle istotna zmiana, biorąc pod uwagę dotychczasową pozycję Kulki w firmie. Pełniła ona funkcję wiceprezesa Polkomtelu od połowy 2023 roku, a wcześniej, od 2019 roku, była członkinią zarządu. Jej związek z całym holdingiem sięga 2012 roku.

Jakie funkcje straciła żona Zygmunta Solorza?

Odwołanie z rady nadzorczej Polkomtelu to nie jest odosobniony przypadek. Ostatnie miesiące przyniosły dla Justyny Kulki całą serię dymisji, które znacząco osłabiły jej pozycję w holdingu. W drugiej połowie 2024 roku, zarówno Justyna Kulka, jak i sam Zygmunt Solorz, zostali zdymisjonowani z szeregu rad nadzorczych w ramach ogłoszonej restrukturyzacji w jego biznesowym imperium. Warto przypomnieć, że Justyna Kulka przez lata pełniła wiele istotnych funkcji w grupie Cyfrowy Polsat, będąc m.in. szefową departamentu marketingowego oraz członkinią zarządu Plus Banku. Do końca ubiegłego roku zasiadała w radach nadzorczych kilkudziesięciu spółek kontrolowanych przez miliardera.

Wojna o imperium Zygmunta Solorza trwa od miesięcy

Obecne przetasowania są kulminacją procesu, który media opisywały już od dłuższego czasu. Minął ponad rok, odkąd Andrzej Stankiewicz z Onetu informował o tym, że schorowany Zygmunt Solorz miał stać się narzędziem w wojnie o przejęcie kontroli nad stworzoną przez niego potęgą biznesową. Potwierdzeniem tych doniesień mogą być decyzje podejmowane w ostatnich miesiącach. Latem 2024 roku rada Fundacji TiVi podjęła decyzję o odwołaniu Zygmunta Solorza z funkcji szefa rad nadzorczych Cyfrowego Polsatu, Polkomtelu, Netii i Telewizji Polsat. To pokazuje, że zmiany na najwyższych szczeblach dotykają nie tylko jego żony, ale i samego założyciela holdingu.

Jakie są wyniki finansowe Polkomtelu?

Polkomtel, w którego radzie nadzorczej zasiadała Justyna Kulka, to absolutnie kluczowa i największa firma w grupie pod względem przychodów. Mimo trwających na szczytach władzy przetasowań, spółka radzi sobie finansowo bardzo dobrze. W 2024 roku operator wygenerował 7,18 mld zł przychodów. Choć jest to niewielki spadek (o 0,1 proc.) w stosunku do roku poprzedniego, to pozostałe wskaźniki pokazują siłę firmy. Pomimo niewielkiego spadku przychodów, spółka odnotowała znaczący wzrost zysków, a zysk netto zwiększył się ponad dwukrotnie, osiągając poziom 429,8 mln zł. Wzrosły również kluczowe wskaźniki rentowności: EBITDA zwiększyła się z 1,67 do 1,79 mld zł, a zysk operacyjny z 1,06 do 1,22 mld zł.

