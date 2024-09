Jak długo mogą trwać ćwiczenia wojskowe rezerwistów?

Czas trwania ćwiczeń wojskowych w odniesieniu do żołnierza pasywnej rezerwy nie może przekraczać łącznie 90 dni w ciągu roku, przy czym żołnierz pasywnej rezerwy może odbywać ćwiczenia wojskowe trwające do 24 godzin nie więcej niż 3 razy w roku, a pozostałe ćwiczenia raz w roku.

Odbywanie ćwiczeń wojskowych żołnierzy pasywnej rezerwy może polegać na udziale w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, w akcjach poszukiwawczych oraz ratowaniu życia ludzkiego. W takim przypadku nie ma zastosowania wspomniana wcześniej reguła dotycząca czasu trwania ćwiczeń wojskowych.

Odpowiedzialność karna za niezgłoszenie się na ćwiczenia wojskowe

Zgodnie z art. 144 Kodeksu karnego:

„Kto, będąc powołanym do pełnienia czynnej służby wojskowej, nie zgłasza się do odbywania tej służby w określonym terminie i miejscu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (…) Kto nie zgłasza się do odbywania służby zastępującej służbę wojskową (…) podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”.

Jaki limit wiekowy ćwiczeń wojskowych?

Na ćwiczenia wojskowe są powoływane osoby z pasywnej rezerwy, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej, nie pełnią innego rodzaju służby wojskowej, nie podlegają militaryzacji oraz nie ukończyły 55 roku życia, a w przypadku osób posiadających stopień oficerski i podoficerski – 63 roku życia.

Na ćwiczenia wojskowe żołnierza pasywnej rezerwy powołuje się decyzją administracyjną wydaną przez szefa wojskowego centrum rekrutacji, w ewidencji którego znajduje się żołnierz pasywnej rezerwy. W decyzji określa się termin i miejsce stawiennictwa.

Decyzję doręcza się nie później niż na 14 dni przed dniem stawiennictwa do pełnienia czynnej służby wojskowej. Od decyzji przysługuje odwołanie na zasadach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.