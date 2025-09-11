- Kwalifikacja wojskowa 2026: Od 16 stycznia do 30 kwietnia 2026 r., obejmie ok. 235 tys. osób.
- Kto musi się stawić? Mężczyźni urodzeni w 2007 r., starsze roczniki bez kategorii, kobiety z przydatnymi kwalifikacjami (1999-2007).
- Możliwe dobrowolne zgłoszenia i obowiązek dla osób do 60. roku życia bez uregulowanego stosunku do służby.
- Komisje lekarskie ocenią zdolność; za organizację odpowiadają wojewodowie i samorządy.
Rozporządzenie MON. Kwalifikacja wojskowa 2026
W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 27 sierpnia 2025 r., które reguluje przebieg kwalifikacji wojskowej w 2026 roku. Dokument wskazuje zarówno termin ogłoszenia, jak i czas trwania obowiązku stawiennictwa.
Resort obrony wyznaczył datę rozpoczęcia kwalifikacji na 16 stycznia 2026 r., natomiast cały proces potrwa od 2 lutego do 30 kwietnia 2026 r. Jak podkreślono w uzasadnieniu:
„Celem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej jest dokonanie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej około 235 tys. osób podlegających w 2026 r. obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej” – zaznacza MON.
Kto musi stawić się przed komisją?
Rozporządzenie dokładnie określa grupy objęte obowiązkiem. Do kwalifikacji w 2026 r. wezwani zostaną:
*mężczyźni urodzeni w 2007 r., kończący w 2026 r. 19 lat,
* mężczyźni z roczników 2002–2006, którzy dotąd nie mają określonej kategorii zdolności do służby,
* osoby wcześniej uznane za czasowo niezdolne do służby (w latach 2024–2025), jeśli ich okres niezdolności kończy się przed kwietniem 2026 lub wnioskują o zmianę kategorii,
* kobiety urodzone w latach 1999–2007, które posiadają kwalifikacje przydatne w armii lub kończą w roku akademickim 2025/2026 studia na kierunkach wskazanych w ustawie o obronie Ojczyzny,
* ochotnicy – każda pełnoletnia osoba, która dobrowolnie zgłosi się do kwalifikacji,
* osoby z nieuregulowanym stosunkiem do służby wojskowej – do 60. roku życia, jeśli nie mają nadanej kategorii zdolności.
Obowiązki samorządów i komisji lekarskich
Za organizację procesu odpowiadają wojewodowie i starostowie, natomiast zapewnienie frekwencji leży w gestii wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Oceny zdolności do służby dokonywać będą wojewódzkie komisje lekarskie, które nadzorują także działalność komisji powiatowych. To one wydadzą decyzję o kategorii zdrowotnej każdej osoby wzywanej na kwalifikację.
Przepisy weszły w życie dzień po publikacji w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że przygotowania do jednego z największych procesów kwalifikacyjnych w ostatnich latach mogą się rozpocząć.