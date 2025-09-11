Kwalifikacja wojskowa 2026: Od 16 stycznia do 30 kwietnia 2026 r., obejmie ok. 235 tys. osób.

Kto musi się stawić? Mężczyźni urodzeni w 2007 r., starsze roczniki bez kategorii, kobiety z przydatnymi kwalifikacjami (1999-2007).

Możliwe dobrowolne zgłoszenia i obowiązek dla osób do 60. roku życia bez uregulowanego stosunku do służby.

Komisje lekarskie ocenią zdolność; za organizację odpowiadają wojewodowie i samorządy.

Rozporządzenie MON. Kwalifikacja wojskowa 2026

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 27 sierpnia 2025 r., które reguluje przebieg kwalifikacji wojskowej w 2026 roku. Dokument wskazuje zarówno termin ogłoszenia, jak i czas trwania obowiązku stawiennictwa.

Resort obrony wyznaczył datę rozpoczęcia kwalifikacji na 16 stycznia 2026 r., natomiast cały proces potrwa od 2 lutego do 30 kwietnia 2026 r. Jak podkreślono w uzasadnieniu:

„Celem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej jest dokonanie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej około 235 tys. osób podlegających w 2026 r. obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej” – zaznacza MON.

Kto musi stawić się przed komisją?

Rozporządzenie dokładnie określa grupy objęte obowiązkiem. Do kwalifikacji w 2026 r. wezwani zostaną:

*mężczyźni urodzeni w 2007 r., kończący w 2026 r. 19 lat,

* mężczyźni z roczników 2002–2006, którzy dotąd nie mają określonej kategorii zdolności do służby,

* osoby wcześniej uznane za czasowo niezdolne do służby (w latach 2024–2025), jeśli ich okres niezdolności kończy się przed kwietniem 2026 lub wnioskują o zmianę kategorii,

* kobiety urodzone w latach 1999–2007, które posiadają kwalifikacje przydatne w armii lub kończą w roku akademickim 2025/2026 studia na kierunkach wskazanych w ustawie o obronie Ojczyzny,

* ochotnicy – każda pełnoletnia osoba, która dobrowolnie zgłosi się do kwalifikacji,

* osoby z nieuregulowanym stosunkiem do służby wojskowej – do 60. roku życia, jeśli nie mają nadanej kategorii zdolności.

Obowiązki samorządów i komisji lekarskich

Za organizację procesu odpowiadają wojewodowie i starostowie, natomiast zapewnienie frekwencji leży w gestii wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Oceny zdolności do służby dokonywać będą wojewódzkie komisje lekarskie, które nadzorują także działalność komisji powiatowych. To one wydadzą decyzję o kategorii zdrowotnej każdej osoby wzywanej na kwalifikację.

Przepisy weszły w życie dzień po publikacji w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że przygotowania do jednego z największych procesów kwalifikacyjnych w ostatnich latach mogą się rozpocząć.

Marcin Wiącek - rzecznik praw obywatelskich, Karpacz 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.